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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу в одинадцятому випуску (відео)
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Вчора, 8 листопада, відбувся одинадцятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.
За перемогу боролося 5 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Сергій Мельник і Аделіна Делі, Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Надія Мейхер і Кирило Васюк. За крок від вильоту Сергій Мельник і Аделіна Делі отримали імунітет, а дві інші пари мали виконувати танець за життя. Таким чином з шоу "Танці з зірками" після одинадцятого ефіру вилетіли Сергій Танчинець і Яна Цибульська.
І ще: Надя Мейхер розповіла, як змінилася її фігура через Танці з зірками
Дивіться шоу результатів одинадцятого прямого ефіру Танців з зірками:
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