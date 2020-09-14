Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)

  • 44
Слава Камінська та Дмитро Дікусар - фото 1
Слава Камінська та Дмитро Дікусар / instagram

Вчора, 13 вересня, відбувся третій прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Арам Арзуманян та Тоня Руденко, alyona alyona і Юрій Гурич та пара Слави Камінської і Дмитра Дікусара. Втім, за крок від вильоту глядачі врятували українську реперку та учасника гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Таким чином проєкт залишили співачка Слава Камінська та легендарний Дмитро Дікусар.

І ще: Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати

Дивіться, як виступила пара Слави Камінської та Дмитра Дікусара у третьому прямому ефірі:

Читайте також: Українська чемпіонка знялася повністю оголеною: відверте фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1527
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 477
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2512396
Загрузка...
Новини