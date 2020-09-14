Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)

Вчора, 13 вересня, відбувся третій прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Арам Арзуманян та Тоня Руденко, alyona alyona і Юрій Гурич та пара Слави Камінської і Дмитра Дікусара. Втім, за крок від вильоту глядачі врятували українську реперку та учасника гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Таким чином проєкт залишили співачка Слава Камінська та легендарний Дмитро Дікусар.

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Дивіться, як виступила пара Слави Камінської та Дмитра Дікусара у третьому прямому ефірі:

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