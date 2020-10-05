Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у шостому випуску (відео)

Вчора, 4 жовтня, відбувся шостий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 9 пар, але в кінці одна повинна була покинути шоу. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, Сергій Мельник і Аделіна Делі, Даша Петрожицька та Ігор Гелуненко Втім, за крок від вильоту Сергій Мельник і Аделіна Делі отримали імунітет.. Таким чином проєкт залишили Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Крім цього Олег Винник і Олена Шоптенко покинули шоу через дискваліфікацію за станом здоров'я.

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Дивіться, як виступила пара Тараса Цимбалюка та Яни Заєць​ у шостому прямому ефірі:

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