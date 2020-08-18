Танці з зірками 2020: дата прем'єри нового сезону шоу

Танці з зірками повертаються на екрани з грандіозною прем'єрою оновленого шоу. Дізнайтеся, коли дивитися перший прямий ефір четвертого сезону головного танцювального проєкту на телеканалі 1+1.

Так, четвертий сезон Танців з зірками стартує 30 серпня. Щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 глядачі будуть вболівати за зіркових учасників, відправляючи смс-повідомлення за своїх фаворитів, які будуть танцювати на головному паркеті країни.

До слова: Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні

Новий сезон – багатообіцяючий, який здивує глядачів не тільки яскравим зірковим складом учасників, але й видовищними постановками бальних і сучасних танців.

Крім цього, організатори повідомили про старт продажів квитків на прямі ефіри нового сезону. Але з огляду на продовження в Україні адаптивного карантину, квитки можна придбати в обмеженій кількості. Столи, за якими будуть сидіти глядачі, будуть розташовані на відстані 1,5 метра один від одного – за столом гості зможуть розміститися по двоє.

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