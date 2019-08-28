Танці з зірками 2019: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова"

На шоу Танці з зірками 2019 розгорається перший скандал. Причиною стала публікація судді шоу Влада Ями, у якій він запропонував обрати серед учасників 1 випуску зіркового учасника, який повинен отримати "Кубок Дмитра Комарова" за найгірший виступ.

Так, у своєму дописі в Instagram Влад Яма опублікував фото трьох учасників, які під час першого прямого ефіру Танців із зірками набрали найменшу кількість балів. Серед них співак Дзідзьо, актор Михайло Кукуюк і ведуча Надія Матвєєва.

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"Отже, як і обіцяв, опитування – перед вами. Хто з поважних зірок, на вашу думку, за результатами першого тижня повинен отримати "Кубок Дмитра Комарова"? Відповідь (цифру) пишіть в коментарях", – написав танцюрист.

На цю публікацію однієї з перших відреагувала сама Матвєєва.

"Шановний суддя Танців із зірками Влад Яма спочатку поставив нашій парі найнижчу оцінку (і я зазначила в прямому ефірі, що вважаю це справедливим, бо недосконало станцювала). Потім у себе на сторінці Влад влаштував "жартівливе" опитування щодо здібностей деяких учасників. І цього я, як не дивно, не зрозуміла!" – Матвєєва написала в Instagram.

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