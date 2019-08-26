Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу

У неділю, 25 серпня, на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. Цьогоріч на паркет вийшли 14 пар, їхні порядкові номери уже назвали в рамках першого випуску шоу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 25 серпня відгриміла довгоочікувана прем'єра нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці побачили 14 нових неймовірних пар, які цього року будуть боротися за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет

Ведучим 1 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічав переможець Танців з зірками 2018 Ігор Ласточкін.

На паркет повернулися легенди Танців з зірками: Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар. Також глядачі побачили уже улюблених танцюристів з минулих сезонів: Женю Кота (партнера Наді Дорофєєвої та Мішель Андраде), Ігоря Кузьменка (партнер Наталі Могилевської) і Ілону Гвоздьову, яка принесла перемогу коміку Ігорю Ласточкіну минулого року.

Танці з зірками 1 випуск онлайн

Першими на головному паркеті країни з'явилися український телеведучий Володимир Остапчук та танцюристка Ілона Гвоздьова із запальним танцем Ча-ча-ча, який неабияк розігрів публіку. Франсіско був вражений від побаченого та похвалив пару з відмінним початком шоу, Катерина Кухар також відзначила, що це був найсильніший початок за 3 сезони проєкту. Влад Яма помітив непогану техніку телеведучого, проте ще потрібно вчитися і вчитися.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

Перейняли танцювальну естафету TAYANNA та Ігор Кузьменко. Пара показала пристрасну Румбу. Родзинкою номеру стала сама артистка Тетяна Решетняк, адже вона не лише стежила за технікою танцю, а й сама заспівала під час постановки. Катерині Кухар сподобалося настільки, що вона готова уже відправити пару як мінімум до півфіналу.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)

TAYANNA та Ігор Кузьменко:

Третьою перед суддями з'явилася найсексуальніша пара сезону – Даніель Салем та Юлія Сахневич. Аргентинське танго видалося напрочуд спокусливим під популярний трек "Bad guy", але Франсіску цієї спокуси виявилося трохи замало, що не можна сказати про Катерину Кухар. Танець просто запалив приму-балерину. Поки Франсіско та Катерина стежили за гарячим характером танцю, Влад Яма оцінював техніку пари, яка виявилася поки слабкою.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 7, Яма – 6 (21)

Даніель Салем та Юлія Сахневич:

Наступними порадували українців атмосферним Фокстротом Ксенія Мішина та Женя Кот. Завдяки антуражу було враження, що танець – неіснуюча сцена з серіалу "Кріпосна". Владу Ямі знову ж таки не вистачало хореографії, а Франсіско оцінив справжню пристрасть між парою.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 8, Яма – 8 (24)

Ксенія Мішина та Женя Кот:

Перший прямий ефір нового сезону найголовнішого танцювального шоу продовжили Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Пара станцювала драйвовий танець Лінді-хоп, який додав цьому вечору ще більше енергії. Легенда Танців з зірками Дмитро Дікусар неабияк запалив на головному паркеті країни. Вікторію Кухар вже охрестила головною конкуренткою Олени Кравець, проте Франсіско відзначив, що дівчина рухається поки що незграбно. І Влад Яма очікував більшого: за рухами не стежили ні Вікторія, ні Дмитро, що і позначилося на оцінках.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 6, Яма – 5 (17)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар:

Наступними вийшли на паркет Олексій Яровенко та ще одна легенда проєкту Олена Шоптенко. Олексій та Олена показали українцям романтичний Віденський вальс. Пара рухалася злагоджено, навіть виконали кілька непростих підтримок – що доволі непогано для першого ефіру. Влад Яма чи не вперше за сьогоднішній вечір впевнено похвалив пару за виконання, Катерина Кухар також підтримала танцюристів.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 7, Яма – 8 (21)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко:

Перейняли естафету Надія Матвєєва і Валерій Шохін та продемонстрували гаряче, сповнене пристрасті Танго. До того ж рухалася пара доволі впевнено, що й відзначив Франсіско, хореограф був здивований виконанням танцю. Надія та Валерій підтвердили статус найсексуальнішого сезону Танців з зірками.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 6, Яма – 4 (17)

Надія Матвєєва і Валерій Шохін:

Наступною з'явилася пара Людмили Барбір та Дмитра Жука. Танцюристи виконали танець Контемпорарі у сміливій та гарячій манері. Людмила та Дмитро показали справжню пристрасть на паркеті, був навіть палкий поцілунок. Всесвітньо відомий хореограф Франсіско відзначив, що це був вибух сексуальної енергії.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 10, Яма – 9 (27)

Людмила Барбір та Дмитро Жук:

Танцювальний вечір продовжили Серьога та Аделіна Делі. Легенда нульових Серьога, якого вже встигли охрестити альфа самцем на цьому проєкті, запалив з гарячою та екзотичною Аделіною під власний хіт "Чорний бумер". Пара показала танець у стилі Фрістайл. Але хореографію зіркові журі не оцінили, потрібно працювати більше.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 7, Яма – 6 (19)

Серьога та Аделіна Делі:

Наступними на головний паркет України вийшли Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров, виконавши пристрасний Пасодобль. Сильний та палкий танець пара доповнила складними елементами, що виглядало дуже ефектно. Судді були у захваті від пари та одноголосно похвалили танцюристів.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 9, Яма – 10 (29)

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров:

Продовжили вечір танців Михайло Кукуюк та Ліза Дружиніна з запальним та енергійним Квікстепом, який Михайло присвятив Олі Поляковій. Кукуюк проявив свою акторську майстерність у номері на максимум. Акторська гра була, можливо, хорошою, проте самий танець був слабкий, що й підкреслили судді.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 4, Яма – 5 (15)

Михайло Кукуюк та Ліза Дружиніна:

Перший випуск танцювального шоу продовжили зухвала MARUV та Jay. Пара показала найпровокативніший номер за 3 сезони Танців з зірками. У сміливій постановці обоє танцюристів з'явилися на високих підборах та в латексі, вони виконали розкутий танець Вог. Секс та пристрасть просто зашкалювали на паркеті. Сексуальне шоу судді оцінили.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 6, Яма – 9 (25)

MARUV та Jay:

Танцювальну естафету перейняли мегапопулярний Dzidzio та Яна Цибульська. Пара станцювала енергійну Сальсу, а номер у яскравих кольорах підняв настрій глядачам. Михайло Хома трішки розгубився і забув рухи. Франсіско відзначив, що у номері було забагато гри і замало самого танцю.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 6, Яма – 6 (18)

Dzidzio та Яна Цибульська:

відео додається*

Закінчили перший випуск найпристраснішого танцювального шоу Олена Кравець та Макс Леонов. Кравець постала на паркеті у ніжному образі. Пара виконала чуттєвий Фокстрот, який став ефектним завершення цього танцювального вечора. Влад Яма підтримав танцюристів і покладає на пару чималі надії. Катерина Кухар також відзначила блискуче виконання танцю.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 9, Яма – 8 (24)

Олена Кравець та Макс Леонов:

відео додається*

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