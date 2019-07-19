Франціско Гомес – новий суддя шоу Танці з зірками 2019: хто це такий

Популярне шоу "Танці з зірками" повернеться на екрани вже 25 серпня 2019. Оцінювати виступи зіркових учасників будуть відомі танцівники: прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма. До них долучився сам Франсіско Гомес!

Автори "Танців з зірками" оголосили ім'я третього судді, чим потішили прихильників проєкту. Всесвітньо відомий хореограф Франціско Гомес уже відомий українцям: він був одним із чотирьох суддів проєкту "Танцюють всі", який виходив на українському телеканалі СТБ.

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Сіско також ставив номери для Мадонни, Дженніфер Лопес, Тейлор Свіфт та інших голлівудських артистів. А ще він працював головним хореографом на британських шоу X-Factor, The Voice та America's Got Talent.

Гомес активно підтримує Україну. Зокрема, він має на плечі тату українською "Кохаю". Важливо, що він також критикує агресію Росії та анексію Криму.

У "Танцях з зірками" Франціско замінить у суддівському кріслі MONATIKа.

Я дуже щасливий повернутися до України. Для мене це ніби другий дім, а українські телеглядачі – моя улюблена публіка. Тому я радий, що беру участь у такому чудовому проєкті й з захопленням чекаю, коли розпочнуться прямі ефіри. Як завжди, від мене тільки щирі враження! – поділився Франціско Гомес.

Треба зазначити, що хореограф за останні роки значно змінив образ. У свої 34 роки британець змужнів, а його стиль став більш елегантним та стриманим.

Як розповів продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк, заради участі в шоу Сіско навіть відмовив американській співачці Pink, якій він мав створити нове концертне шоу. "Більше того, це людина-позитив, гадаю, що його настрій та емоції неабияк зарядять глядачів та надихнуть учасників. Не дивно, що саме він замінить улюбленого всіма глядачами MONATIK. Адже саме Франциско був тим, хто підтримував Дмитра на початку його кар’єри й вірив у нього, коли він пробував себе в напрямку танців", – розповів Володимир.

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