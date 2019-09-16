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Танці з зірками 2019: Різатдінова і Прохоров підірвав мережу найсексуальнішим номером
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Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров буквально запалили паркет четвертого ефіру Танці з зірками 2019, який прогримів 15 вересня. Нагадаємо, що ефір був присвячений темі кохання. Пара показала найпристрасніший номер вечора.
Так, у рамках четвертого випуску шоу Танці з зірками 2019 пара Анни Різатдінової та Олександра Прохорова виконала пристрасну у всіх сенсах Румбу, яку члени журі оцінили максимально – 40 балів.
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Цей номер однозначно став найгарячішим виступом минулого вечора. Глядачі у захваті від такої пристрасті. При цьому виступ української гімнастки і хореографа б'є рекорди. У фіналі номеру на танцюристів полилася вода, що лише підсилило інтимну атмосферу.
На своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опублікувало фото, на якому зображений один з найпалкіших моментів танцю.
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