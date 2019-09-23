Танці з зірками 2019: Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки образі з пікантним розрізом

22 вересня відбувся п'ятий ефір шоу Танці з зірками. Тіна Кароль, яка разом з Юрієм Горбуновим є постійною ведучою танцювального дійства, вразила глядачів спокусливим нарядом у новому випуску.

Так, співачка Тіна Кароль красувалася у шикарній атласній сукні рожевого кольору. Родзинкою образу стала чорна вставка в районі бюста, прикрашена блискучими каменями. А особливу увагу шанувальників красуні привернув пікантний розріз спереду, який дозволяв помилуватися стрункими ніжками артистки.

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Доповнили ефектний образ босоніжки на підборах і красиво укладене хвилями волосся. На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася коротким роликом з ефіру, на якому вона грайливо йде прямо на камеру.

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