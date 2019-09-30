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Танці з зірками 2019: Тіна Кароль вразила образом сексуальної кілерки в новому випуску шоу

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

У неділю, 29 вересня, відбувся шостий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019, темою якого був "Вечір кінофільмів". Тому учасники, судді та навіть ведучі приміряли образи відомих кіногероїв. Так, Тіна Кароль та Юрій Горбунов, які ведуть шоу, постали в образах найманих вбивць містера і місіс Сміт.

Образ Тіни Кароль просто-таки звів з розуму всіх глядачів – зірка з'явилася на головному танцювальному паркеті України в облягаючій чорній сукні з глибоким декольте і розрізом від стегна. Відвертий наряд вигідно підкреслив спокусливі форми співачки, а також її пишний бюст і стрункі ноги.

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Завершували ефектний лук укладене пишними локонами волосся, великі блискучі сережки і босоніжки на шпильці. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з гримерки, також кілька фото з'явилися на її фан-сторінках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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