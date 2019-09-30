Танці з зірками 2019: Тіна Кароль вразила образом сексуальної кілерки в новому випуску шоу

У неділю, 29 вересня, відбувся шостий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019, темою якого був "Вечір кінофільмів". Тому учасники, судді та навіть ведучі приміряли образи відомих кіногероїв. Так, Тіна Кароль та Юрій Горбунов, які ведуть шоу, постали в образах найманих вбивць містера і місіс Сміт.

Образ Тіни Кароль просто-таки звів з розуму всіх глядачів – зірка з'явилася на головному танцювальному паркеті України в облягаючій чорній сукні з глибоким декольте і розрізом від стегна. Відвертий наряд вигідно підкреслив спокусливі форми співачки, а також її пишний бюст і стрункі ноги.

І ще: Леся Нікітюк показала відверте фото у трусиках

Завершували ефектний лук укладене пишними локонами волосся, великі блискучі сережки і босоніжки на шпильці. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з гримерки, також кілька фото з'явилися на її фан-сторінках.

Читайте також: Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)