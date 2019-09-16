Танці з зірками 2019: Тіна Кароль вразила глядачів легким образом в прозорій сукні

Відома українська співачка Тіна Кароль часто показує своїм шанувальникам нові образи і наряди, від яких серце починає битися частіше. Цього разу артистка постала перед глядачами 4 випуску шоу Танці Зірками 2019 у ніжному та легкому платті.

Отже, Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram короткий відеоролик, на якому вона позує в дуже красивому, прозорому платті незвичайного крою.

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Виглядає артистка дуже витончено і водночас велично. На відео вона ніжно потирає своє підборіддя з досить замисленим виглядом. Судячи з хештегів, які Тіна додала до ролика, поп-діва позувала за лаштунками шоу Танці з зірками. Варто відзначити, що прихильники не залишили без уваги пост своєї улюбленої співачки та засипали красуню компліментами.

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