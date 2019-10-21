Танці з зірками 2019: Тіна Кароль розбурхала глядачів декольте і стрункими ніжками

Уже традиційно спокуслива Тіна Кароль щонеділі підкоряє своїх шанувальників ефектними та відвертими образами на проєкті Танці з зірками 2019. Дев'ятий випуску, який відбувся 20 жовтня, красуня провела в пікантному червоному платті з пікантним розрізом.

Українська поп-діва Тіна Кароль вирішила трохи позагравати на камеру і грайливо позувала, демонструючи струнку ніжку в розрізі розкішного вбрання. Асиметричний верх з одним відкритим плечем і ефектною лінією декольте додавав ще більшу привабливість образу зірки. Талію співачка підкреслила тонким тканинним поясом в тон сукні.

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Тіна довершила образ витонченим намистом і туфлями з відкритим носком на високій шпильці. Макіяж – традиційно з виразними червоними губами і красиво укладене волосся.

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