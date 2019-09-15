Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 4 випуск шоу

У неділю, 15 вересня, на телеканалі 1+1 показали четвертий випуск нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 12 пар, які поборються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 15 вересня глядачі побачили четвертий випуск нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 12 неймовірних пар, які цього року боротимуться за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 4 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічала фіналістка минулого сезону проєкту – Леся Нікітюк. Повернеться також і MONATIK, котрий стане четвертим запрошеним суддею цього випуску! А сьогодні на глядачів чекає справжній вечір кохання, який почався з вінчання Катерини Кухар з її чоловіком!

Танці з зірками 4 випуск онлайн

Першими на головний паркет України вийшли Людмила Барбір і Дмитро Жук. Популярна пара присвячує свій танець сексі-матусям. Власне, сама Люда вийде в такому образі, в якому ви її просто не могли уявити, і буде трясти своїми "булочками" з усієї сили. Конкуренти бачать у Барбір сильну суперницю, котра гідна дійти до фіналу. Сама ведуча зізнається, що для неї кохання – сім'я; щоправда, справжня сім'я у неї з'явилася тоді, коли народився синочок. Саме він надихає її на нові звершення у популярному проєкті. Людмила буде буквально випромінювати секс, аби кожна матуся не забувала про те, що після народження дитини життя не завершується. Насолоджуйтесь фрістайлом у виконанні Люди та Дмитра.

Монатік був першим, хто висловився про танець пари. Йому надзвичайно сподобалося шалене відкриття цього ефіру, а сама Люда, на його думку, – справжнє відкриття цього шоу. Франсіско зізнався, що цього разу він побачив трішки хиб, які "змазали" танець, але він надіється, що наступного разу Людмила все виправить. Катерина зауважила, що в очах Барбір поступово згасає вогонь. І це попри те, що Кухар переконана, що ведуча має всі шанси тримати в руках кубок переможців. Влад додав, що упевненості трішки не вистачає. Він зазначив, що Люда не повинна забувати, що вона – справжня зірка!

Оцінки: MONATIK – 10, Франсіско – 6, Кухар – 9, Яма – 7 (32)

Людмила Барбір і Дмитро Жук:

Танцювальний вечір продовжується. Наступними на паркет вийшли Даніель Салем і Яна Сахневич. Справжній секс-символ проєкту з кожним випуском доводить, що суперники йому не страшні. Конкурентки просто шаленіли після минулого випуску, коли Даніель роздягнувся, оголивши свій ідеальний торс. Щоправда, цього разу цим обійтись не вдасться, адже Юлія підготувала для нього значно складнішу постановку. Салем зізнався, що зі своєю коханою дружиною познайомився не найкращим чином: вони відразу ж один одному не сподобалися, але потім з'явилась хімія. А от секретом їхніх щасливих стосунків є те, що вони ніколи не залишають сварки на потім. Власне сальсу ведучий присвячує своїй дружині. Сексуальний священник на паркеті зводить з розуму усіх. Тому ви просто зобов'язані глянути цей номер Даніеля та Юлії.

Франсіско побачив незначну хибу, але йому надзвичайно сподобався танець в цілому. Рухи стегнами й інші моменти вразили хореографа. Діма зазначив, що номер був надзвичайно провокативний і спокусливий, але не вульгарний. Також він похвалив Даніеля за те, що він утримався перед такою спокусою як Юля. Влад запримітив, що Салем трішки розгубився, але це не завадило йому сальсу станцювати так, що вона прикувала погляди усіх у залі. Катерина впевнена, що після цього номера на сповідь до Даніеля вибудується шалена черга з шанувальниць, котрі готові надсилати за пару свої повідомлення.

Оцінки: MONATIK – 10, Франсіско – 9, Кухар – 8, Яма – 8 (35)

Даніель Салем і Юлія Сахневич:

Третіми на головний паркет України вийшли Надя Матвєєва та Валерій Шохін. Улюблена українська телеведуча вразила драматичною історією свого минулого. Виявилося, у її коханого з'явилася інша, що неабияк засмутило Надію та змусило зневіритися у щирих і взаємних почуттях. Ведуча одружувалася двічі. Двічі вона й розлучалася. Матвєєва зізнається, що вона буде неабияк переживати на паркеті, адже емоції можуть взяти гору над нею, що може вплинути на техніку. Фокстрот вона присвячує всім жінкам, які потрапили в таку ж ситуацію, що й вона.

Франсіско назвав Надію серцем нашого шоу. На неї приємно дивитися, а також радісне те, що вона так віддано віддається почуттям. Утім, на його думку, трішки бракує техніки. Катерина зауважила гармонію тіла та душі. І від неї Надія отримала впевнене: "Браво!". Монатік зазначив, що сьогодні був надзвичайно душевний виступ. Цього разу Діма побачив ще й упевненість, яка дає легкості танцю, чого так бракувало протягом минулих випусків шоу. Влад Яма додав, що сьогодні Надя змогла станцювати краще, ніж зазвичай. Щоправда, порадив вчити кроки окремо, аби Матвєєва змогла відточити вміння.

Оцінки: MONATIK – 9, Франсіско – 8, Кухар – 9, Яма – 7 (33)

Надія Матвєєва та Валерій Шохін:

Улюблене шоу набирає обертів. Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар вийшли на паркет. Минулого ефіру Дмитрові не сподобалися оцінки суддів, тому цього разу партнер Віки кидає виклик Владові Ямі. Зауважимо, що конкуренти теж не зрозуміли, чому пара отримала такі низькі оцінки минулого разу. Цікаво, чи зможуть вони за допомогою пристрасного танго переконати всіх, хто досі у них не вірить? Вікторія зауважила, що у цьому танці не буде ніяких образів: лише Віка та Дмитро... такі, які вони є! Ох же ж пристрасно та спекотно на паркеті.

Влад Яма зауважив, що технічно сьогоднішній танець був кращим, ніж минулого разу. Також він зазначив, що до пари Віки та Дмитра всі ставляться так само, як і до інших. Франсіско додав, що цього тижня не міг намилуватися Вікторією, котра була вишуканою та розкішною. Також він наголосив на тому, що хоче, аби пара дійшла до фіналу. Діма зауважив, що пара запалила танцпол. У нього складається таке враження, що пара танцює не четвертий ефір, а вже дуже і дуже давно. Це свідчить про їхню наполегливість та відданість танцю. Катерина підкреслила, що танець був палким і пристрасним, і вона у захваті від Віки та Дмитра.

Оцінки: MONATIK – 10, Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (36)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар:

Олена Шоптенко та Олексій Яровенко наступними вийшли на паркет. Цього разу про своє кохання розповіла саме Олена, котра колись була дружиною Дмитра Дікусара. Нагадаємо, що минулого тижня пара ледь не покинула проєкт. Хореограф зізналась, що їй було надзвичайно страшно залишитися одній після розлучення. Новий чоловік подарував їй крила, а також синочка, без якого вона не тямить себе та намагається кожну вільну хвилину приділяти своїм коханим чоловікам. Пара теж станцювала танго. Та чи зможе Олена перетанцювати свого колишнього Дмитра – залишається загадкою!

Катерина зауважила, що на Олексія цікаво впливає зона ризику. Після цього випуску пара посіла місце фаворитів у її серці. Монатік зауважив, що Олексію вдалося запалити паркет, але це, здебільшого, заслуга Олени. Влад вважає, що технічно пара була практично ідеальною. Втім, емоцій йому забракувало під час цього номера. Також він додав, що безперечно хотів би побачити Олексія та Олену наступного разу. Франсіско підтримав Олексія, який, на його думку, зробив своє у цьому танці. Натомість пристрасті йому забракло!

Оцінки: MONATIK – 9, Франсіско – 7, Кухар – 10, Яма – 8 (34)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко:

Наступною виходить Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Гімнастка знову танцює, аби розповісти свою історію. Втім, конкуренти вважають, що Анна надто однотипна та не міняється з випуску у випуск. Сама ж Різатдінова пригадує своє перше кохання. Дівчині тоді було 18: перше романтичне побачення, перший букет троянд, перша прогулянка до ранку... все вперше. Анна та Сашко обіцяють у цій румбі показати 50 відтінків "Танців з зірками". Тож приготуйтесь до спекотного та ритмічного танцю, який підготувала нам пара цього тижня. До слова, це не танець, а справжній СЕКС на паркеті, тому ви просто не можете оминути увагою цей номер!

Франсіско у захваті від танцю Анни та Сашка. На його думку, пара кожного тижня вражає всіх своїми вміннями та стараннями. Ох же ж спекотно. Катерина просто не має слів. Її вразило перевтілення Анни, котру вона порівняла з шампанським, в якого зірвався корок. Діма зауважив, що йому надзвичайно сподобався палкий і професійний танець, який був, наче гіпноз. На його думку, Анна – зірка цього проєкту. Влад Яма додав, що він відчув себе у найдорожчому у світі стриптиз-клубі. Йому настільки сподобався цей відвертий і гарячий танок, про який у свій час Влад з Могилевською не могли навіть подумати!

Оцінки: MONATIK – 10, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (40)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров:

Улюблене шоу набирає обертів. Естафету в Анни та Сашка перехопила пара DZIDZIO та Яна Цибульська. Нагадуємо, що популярний співак ось уже кілька разів був на межі вильоту. Чи зуміє улюбленець мільйонів вразити суддів сьогодні – дивіться далі! Конкурентам бракує техніки та вмінь, а це означає, що у Михайлові вони не бачать справжнього суперника. Цього разу DZIDZIO вирішив повернутися до свого комічного образу, а також розповів про свою кохану дружину. Разом із нею співак уже 20 років. Про особисте він ніколи нікому не розповідає, адже вважає, що має бути куточок, який залишається лише для нього та коханої. А цього разу пара буде вражати ритмічним джайвом!

Франсіско зізнався, що DZIDZIO просто неможливо не любити. Співак щоразу все робить по-своєму, що не можна не оцінити. Влад Яма додав, що Михайло настільки органічним був у цьому номері, що він теж подумки погуляв на весіллі. Також він похвалив рухи виконавця, довівши, що з технікою у нього все гаразд.

Оцінки: MONATIK – 9, Франсіско – 8, Кухар – 9, Яма – 8 (34)

DZIDZIO та Яна Цибульська:

А ми продовжуємо цей запальний і романтичний вечір. На паркет вийшла пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Чи зуміє Володя довести Катерині Кухар, що він – ходячий секс? Підозрюємо, що Ілона протягом тижня добряче над цим попрацювала. Конкуренти бачать у Остапчукові сильного та гідного перемоги конкурента, а також чекають від нього того, що він теж готовий роздягнутися. Сам же Володимир зізнався, що готовий показати зовсім інші грані. Також він розповів про своє перше кохання. Тоді хлопцеві було 17 років, і це були стосунки на відстані. Після тих стосунків він зрозумів, що потрібно знайти ту жінку, яка буде його цінувати та шанувати. Власне, такою і є його дружина, котрій він присвячує фрістайл.

Катерина порівняла фрістайл зі зляганням медуз. На її думку, вона отримала прелюдію, що є гарним початком. Після цього Володя зняв свою сорочку. Монатік вражений енергетикою пари, від якої постійно можна очікувати лише сюрпризів. На його думку, Володя – внук Посейдона, а Ілона – русалка. Франсіско не до кінця зрозумів, що ж сталося на паркеті. Пару він однозначно полюбив за працьовитість, хоч і були дещо недоладні рухи. Влад похвалив хореографію, але зазначив, що рухи Володі місцями надто м'які: "Треба захотіти партнерку іноді більше, ніж себе".

Оцінки: MONATIK – 9, Франсіско – 8, Кухар – 9, Яма – 8 (34)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

Наступним на паркет вийшов Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. Саме ця пара стала причиною того, що Серьога минулого разу покинув шоу. Актора більшість вважає найслабшим, але він досі тримається на плаву в проєкті. Втім, фанатки Михайла готові віддати за нього останні гроші, аби він продовжив участь у "Танцях з зірками". Диско Міша та Ліза присвятили Олі Поляковій – музі актора, котра не лише надихає його, а й дозволяє залишатися у шоу. Ми ж то знаємо, що її прихильники невтомно надсилають СМС протягом кожного випуску, щоб побачити його знову!

Франсіско зауважив, що йому дуже сподобався Михайло в образі диско-тренера. Йому припав до душі щасливий і радісний танок пари. Діма підкреслив, що Міші та Лізі потрібно більше працювати, ніж іншим, щоб вражати усіх наступного разу. Влад похвалив пару за те, що їм вдалося розвеселити його дивним і водночас стильним номером. Катерина висловила підозру, що Михайло молиться богові СМС-повідомлень Кукуючку, аби залишатися на "Танцях з зірками".

Оцінки: MONATIK – 8, Франсіско – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (30)

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна:

Танці не припиняються. Далі на паркет вийшла Олена Кравець та Максим Леонов. Пара присвятила свій танець людям з обмеженими можливостями, котрі попри труднощі у житті вміють та не соромляться проявляти свою любов. Зауважимо, що минулого разу пара не отримала високих оцінок від журі, але це зовсім не означає, що Олена та Максим готові зупинятися на досягненому. Стосовно стосунків, то Олена та її чоловік разом уже 22 роки, з яких 17 – у шлюбі. Вона надзвичайно щаслива, адже завжди може покладатися на свого коханого та рідного чоловіка. На паркеті Олена і Макс спілкуватимуться мовою жестів у ліричному ф'южні.

Діма зізнався, що йому не вистачає слів. Настільки глибоко його вразив номер пари. Він також додав, що переглядатиме номер зі сльозами на очах не один раз. Катерина підкреслила, що після танцю по її тілу пробігали мурахи. Також вона дуже тішиться, що парі вдається дивувати з кожним випуском. Франсіско хотів би більше захопитися танцем, адже йому бракувало саме його. Він просить наступного разу показувати саме свій потенціал, а не драму: більше хореографії! Влад попросив більше кроків, хоч історію пара розповіла досконало!

Оцінки: MONATIK – 10, Франсіско – 7, Кухар – 10, Яма – 8 (35)

Олена Кравець та Максим Леонов:

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Ксенія Мішина та Євген Кот виходять наступними на паркет. Пара цього разу вразить усіх своїм віденським вальсом. Власне, конкуренти вважають, що достатньо "грати драму" на проєкті, але Мішина не зупиняється. Мабуть, веселощі пара залишить на фінал. Актриса зізнається, що не дозволяє собі думати про щось більше з Євгеном, адже він – одружений. Власне, дружині Кота Ксенія побажала бути терплячою, адже слухи ширяться зі швидкістю світла. Героїня серіалу "Кріпосна" потішилась, що саме з Євгеном їй пощастило брати участь у "Танцях з зірками", адже він надзвичайно органічно підходить їй.

Франсіско зауважив, що пара Ксенія та Женя – найгармонійніша на проєкті. Втім, цього разу йому чогось бракнуло, щоб бути у захваті від номера. Монатік додав, що танець був надзвичайно чуттєвим, ніжним і чарівним. Єдине, що він порадив – взятися нарешті за щось драйвове та енергійне, адже лірики вже занадто багато у виконанні Ксені та Жені. Владові не сподобалося те, що пара надто передбачувана. Такі танці вже не захоплюють. Хореограф попросив зупинитися та позбутися образу з "Кріпосної".

Оцінки: MONATIK – 9, Франсіско – 9, Кухар – 10, Яма – 9 (37)

Ксенія Мішина та Євген Кот:

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Традиційно останніми на паркет вийшли MARUV та JAY. Головна провокація сезону приготувала головну провокацію для нареченої Катерини Кухар. Дискотека 90-х у виконанні цієї епатажної пари вам однозначно сподобається. Пара прислухалася до зауважень суддів і вирішила їх нарешті здивувати. Зауважимо, що конкуренти бачать у MARUV фіналістку проєкту "Танці з зірками". Стосовно кохання, то Анна розповіла, що з її чоловіком це було почуття з першого погляду. Він покохав її "жирною та в леопарді", тому не дивно, що зараз він захоплюється нею з іще більшою силою. Пара покаже усім "палке кохання на районі" під час пристрасного пасодоблю!

Франсіско підкреслив, що пара зіграла чудово, але MARUV має значно більший потенціал, який важко "розглянути" через те, що співачка весь час "водить козу" на паркеті. Хореографу потрібна техніка, а не блазнювання на проєкті. Сама ж Аня зізналась, що найцікавіше залишає на десерт. Діма зауважив, що йому надзвичайно сильно подобається ця пара. На його думку, пара перевершила всі сподівання. Катерина отримала несподіваний сюрприз від MARUV. Їй надзвичайно складно коментувати такі ідеально комічні танці. Влад перепросив перед усіма своїми вчителями за те, що йому сподобався номер пари.

Оцінки: MONATIK – 10, Франсіско – 5, Кухар – 10, Яма – 10 (35)

MARUV та JAY:

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До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет