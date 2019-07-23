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Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону

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Судді Танців з зірками - фото 1
Судді Танців з зірками

Уже 25 серпня 2019 року стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". У Instagram розпочався довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge, під час якого ми дізнаємось імена всіх учасників. Наразі відома перша четвірка зірок, що вийдуть на паркет!

За правилами, у "Танцях з зірками" візьмуть участь ті зірки, до яких прикотиться блискуча куля із запрошенням.

Це цікаво: Хто такий новий суддя шоу Танці з зірками 2019 Франціско Гомес

Першими дискобол отримали одразу троє учасників:

  • ведучий і шоумен Володимир Остапчук
Володимир Остапчук  - фото 342906
  • акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко
Вікторія Булітко - фото 342907
  • актор Михайло Кукуюк, відомий за роллю у "Свінгерах"
Михайло Кукуюк - фото 342905

Заявлені учасники передали танцювальну естафету далі – ведуча Надія Матвєєва вже встигла прийняти виклик, а от ведуча Людмила Барбір та репер Потап поки що не відповіли на запрошення.

Читайте також: Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання

Джерело: 1plus1.ua
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