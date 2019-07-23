Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону

Уже 25 серпня 2019 року стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". У Instagram розпочався довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge, під час якого ми дізнаємось імена всіх учасників. Наразі відома перша четвірка зірок, що вийдуть на паркет!

За правилами, у "Танцях з зірками" візьмуть участь ті зірки, до яких прикотиться блискуча куля із запрошенням.

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Першими дискобол отримали одразу троє учасників:

ведучий і шоумен Володимир Остапчук

акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко

актор Михайло Кукуюк, відомий за роллю у "Свінгерах"

Заявлені учасники передали танцювальну естафету далі – ведуча Надія Матвєєва вже встигла прийняти виклик, а от ведуча Людмила Барбір та репер Потап поки що не відповіли на запрошення.

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