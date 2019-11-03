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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі

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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі - фото 1

Українцям показали 11 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 3 листопада 2019-го.

В одинадцятому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 11 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко, Анна Різатдінова та Олександр Прохоров.

Утім, одна з цих пар отримала більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Решта пар виконали бальний танець за життя – джайв. І, за результатами голосування журі, свою участь у проєкті продовжить пара Анна Різатдінова та Олександр Прохоров.

Так, в одинадцятому випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 9 випуск шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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