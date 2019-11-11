Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в дванадцятому прямому ефірі

Українцям показали 12 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 10 листопада 2019-го.

У дванадцятому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів. Дізнайтесь, хто ж покинув проєкт за крок до півфіналу!

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 12 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Олена Кравець та Максим Леонов, а також Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Утім, одна з цих пар отримала більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Решта пар виконали танець за життя. І, за результатами голосування журі, свою участь у проєкті продовжить пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Так, у дванадцятому випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олена Кравець та Максим Леонов.

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