Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у восьмому прямому ефірі

Хто покинув Танці з зірками 13 жовтня

Українцям показали 8 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 13 жовтня 2019-го.

У восьмому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 8 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Олексій Яровенко та Олена Шоптенко, Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна, а також Даніель Салем та Юлія Сахневич.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Даніель Салем та Юлія Сахневич. Решта пар мали станцювати танець за життя. Ним став класичний танець ча-ча-ча. Утім, Михайло вирішив покинути проєкт, віддавши можливість продовжити участь Олексієві. Танець за життя Михайло та Ліза не виконували, що й стало причиною одностайного рішення суддів!

У шостому випуску "Танці з зірками" шоу покинули Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна.

Михайло Кукуюк покинув Танці з зірками

Дивіться найкращі виступи Михайла Кукуюка на проєкті Танці з зірками:

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