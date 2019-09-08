Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу

У неділю, 8 вересня, на телеканалі 1+1 показали третій випуск нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 13 пар, які поборються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 8 вересня глядачі побачили третій випуск нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 13 неймовірних пар, які цього року боротимуться за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 3 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічала неймовірна співачка та переможниця проєкту – Наталя Могилевська. Цього разу випуск присвячений героям, а виходитимуть на паркет зірки винятково під українські хіти!

Танці з зірками 3 випуск онлайн

Першими на головний паркет України вийшли Олексій Яровенко й Олена Шоптенко. Актора популярного серіалу "Кріпосна" називають "темною конячкою" проєкту. Цікаво, чи зможе він цього разу вразити суддів, адже минулого випуску вони розкритикували танець учасника. Разом із Оленою Олексій станцює пристрасну румбу. Номер розповідатиме про розлуку з рідним домом. Танець цей пара присвятила полоненим, котрі повернулися додому у суботу, 7 вересня.

Франсіско зауважив, що нарешті Олексій розквітнув на паркеті. Його зворушила історія, яку він разом із Оленою передали на паркеті. Катерина Кухар похвалила Олексія за те, що він зумів показати те, чого його навчила Шоптенко. Влад Яма подякував за постановку. Втім, він більше очікував кроків румби. Йому, традиційно, бракує техніки.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 9, Яма – 6 (23)

Олексій Яровенко й Олена Шоптенко:

Танцювальну естафету перейняли Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. Пара, яка минулого випуску була на межі вильоту, цього разу на паркеті вразили глядачів і суддів неймовірним номером, виконаним під справжній хіт "Охрана, отмєна". Конкуренти вважають, що акторові надзвичайно бракує техніки та вмінь, що й може зробити цей випуск останнім для пари. Жартома суперники кажуть, що Михайло двічі станцював "кукуйово". Власне, минулого разу його врятували глядачі, які буквально засипали СМС-повідомленнями проєкт. Не обійшлося й без Олі Полякової, з котрою Кукуюк грав у стрічці "Свінгери". Михайло та Єлизавета потішили усіх ліричним хіп-хопом. Кінцівка номера вам однозначно сподобається!

Влад Яма зауважив, що Михайло танцював, наче справжній охоронець. Не обійшлося й без мінімальної критики, яка стосувалася того, що пара на паркеті виглядала дещо наляканою, що може вплинути на подальшу долю Михайла та Лізи. Франсіско, натомість, похвалив Кукуюка за шалену кількість емоцій, якими він тішить усіх. Кухар звернула увагу на дихання актора, адже воно видає не вельми "досвідченого свінгера" у Михайлові. Тепер Катерина дозволяє собі фривольності?..

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 4, Яма – 5 (15)

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна:

Наступними показати, що ж вони вивчили за тиждень, вийшли Даніель Салем і Юлія Сахневич. Справжній секс-символ проєкту станцює новий танець під хіт Гайтани "Шаленій". Конкуренти зізнаються, що за два випуски неповороткий Даніель зумів на кілька кроків наблизитися до фіналу. Він не лише вражає своїм тілом, а й пристрастю, яка буквально приковує увагу усіх глядачів, без винятку. Цього разу Даніель оголить свій торс. Для цього він сів на дієту, щоб не виглядати гірше, ніж Іраклі Макацарія. Дивувати усіх пара буде спекотним і спокусливими фрістайлом. Таких танців на ліжку ви точно ще не бачили!

Франсіско пожартував, що у нього такий же торс, як і у Салема. Також він похвалив пару за те, що вона зуміла два тижні поспіль станцювати на високому рівні, що не може не подобатися. Катерина вибачилася перед своїм коханим, зауваживши, що це була "ідеальна перша шлюбна ніч". А от сам Даніель, на її думку, показує найвищий прогрес на проєкті. Влад з першої ж секунди зрозумів, що танець буде крутий. А потім учасник довів, що у ліжку він ще кращий, ніж на паркеті. Можливо, саме сцена на любовному ложі й була його метою?

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Даніель Салем і Юлія Сахневич:

Танцювальний вечір набирає обертів. Після Даніеля на паркет виходить Надія Матвєєва та Валерій Шохін. Власне, Надя минулого випуску стояла пліч-о-пліч з Тетяною Решетняк, котра покинула проєкт. Чи зуміє цього разу популярна телеведуча реабілітуватися й довести, що вона потрапила на шоу не випадково? Зауважимо, що Надя усвідомлює, що кожен наступний випуск може стати останнім для неї, але вона не готова зупинятися на шляху до перемоги. Жартома Матвєєва надягнула на зап'ястя червону нитку, адже подейкують, що на "Танцях з зірками" є певне "прокляття Могилевської": Слава Камінська травмувалася й не змогла брати участь у проєкті, TAYANNA вилетіла на другому випуску. Віденський вальс Надія присвячує усім матерям.

Влад зауважив, що з доволі простою постановкою Надія впоралася непогано. Втім, пластичності, на його думку, бракувало. Франсіско похвалив справжню красунечку Надію. Але не зміг не погодитися з Владом, адже технічно танець є трішки недолугим. Однак, його заворожила органічність ведучої. Катерину потішило неймовірне перевтілення Надії. Крім того, вона зізналася, що її мама – палка шанувальниця Матвєєвої. Втім, Надії необхідно попрацювати над своїми вміннями, аби не покинути проєкт найближчим часом.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 6 (20)

Надія Матвєєва та Валерій Шохін:

Наступними на головний паркет України виходять Людмила Барбір і Дмитро Жук. Улюблена ранкова телеведуча вже два випуски поспіль доводить, що вона готова на все, аби отримати кубок переможця. Її головна конкурентка, Анна Різатдінова прагне побачити Людмилу в комедійному образі. Щоправда, комедії цього вечора не буде, адже пара станцює під справжній світовий хіт гурту KAZKA "Плакала". Пасодобль буде присвячений проблемі побутового насильства над жінками. Мороз по шкірі від сильної постановки, яка не залишить нікого байдужим!

Франсіско вражений від акторської гри Людмили. Якби можна було вручити Оскара, то вона б однозначно його отримала. Також він потішився, що з кожним тижнем у неї виходить все краще! Катерина вражена жорстокістю Дмитра, яка посилила номер. Людмила, на її думку, надзвичайно багато працює над собою. Щоправда, шию потрібно трішки розслабити. Влад Яма зізнався, що хвилювався за ведучу, адже настільки правдоподібним був номер. Щотижня ця пара, на його думку, – справжнє відкриття. І він уже очікує "наступну серію", яка вийде наступної неділі!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Людмила Барбір і Дмитро Жук:

"Танці з зірками" не зупиняються. Наступними на паркет вийдуть DZIDZIO та Яна Цибульська. Чи зможе надзвичайно позитивний співак цього тижня вразити усіх суддів – побачимо далі. Михайло обіцяє покращити свою майстерність та довести, що він не просто так прийшов на шалено популярний проєкт. Для цього він провів не одну годину за репетиціями, а Яна, як справжній спортсмен, не жаліла сил, аби довести до лоску номер. Танець він присвячує українським традиціям, аби всі пам'ятали своє! Чи зуміє DZIDZIO відмінно станцювати фольк-модерн, і чи не потрапить він до зони ризику – залежатиме від того, чи зуміє Михайло опанувати своє тіло й емоції.

Катерина похвалила Михайла за те, що він сьогодні був справжнім романтичним меланхоліком. Утім, ноги співака досі трішки підводять його. Балерина досі вимагає техніки від нього. Яма зауважив, що з кроками у DZIDZIO усе ще дуже і дуже кепсько, але вже відчувається, що він набирає бажаної упевненості на паркеті. Франсіско додав, що ця пара рухається важкувато, але їх це зовсім не зупиняє. І він переконаний, що глядачі врятують Михайла й цього тижня.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 6, Яма – 6 (18)

DZIDZIO та Яна Цибульська:

Сьомими на паркет вийшли Ксенія Мішина та Євген Кот. Ця пара впевнено йде до фіналу, змітаючи конкурентів на своєму шляху. Чи зможе зірка серіалу "Кріпосна" вразити суддів цього разу знову? Підозрюємо, що цілком і повністю, адже у третьому випуску вони станцюють пристрасне танго. Конкуренти зізнаються, що щоразу очікують виходу Ксенії та Жені на головний паркет України. Попри те, що парі приписують роман, обидвоє зізнаються, що лише на паркеті можуть дозволити собі значно більше, ніж у реальному житті. Тому будьте готові до такого танго, яке ви ще не бачили на проєкті "Танці з зірками".

Франсіско зауважив, що пара настільки пристрасна, що й справді віриться, що між ними щось більше, ніж просто танець. Катерина додала, що танець Ксенії та Жені – справжній фонтан емоцій. Щоправда, над ногами Ксенії потрібно добряче попрацювати, щоб дійти до фіналу. Влад Яма похвалив глибину та зміст танцю. Він не впевнений, чи потрібно цього разу звертати максимум уваги техніці. На його думку, відмінна акторська гра та пристрасть зробили своє!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 9 (27)

Ксенія Мішина та Євген Кот:

Продовжують танцювальний марафон Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Веселий телеведучий вразить усіх кардинальною зміною у підході до проєкту. Тепер на паркет вийде не просто бальник Остапчук, а й справжній суперник Даніеля Салема. Зауважимо, що конкуренти вважають, що Володя досі грає вар'ята на "Танцях з зірками", а от сам Остапчук підкреслив, що після цього фокстроту усі плакатимуть. Воно й не дивно, адже станцюють його Володя й Ілона під справжній хіт Сергія Бабкіна "Пробач". Утім, чи пробачать судді неточності ведучого? Питання залишається відкритим!

Влад потішився за те, що пара зуміла станцювати фокстрот на тому рівні, який від них очікувався. І хоч комедійні номери виглядають органічнішими у їхньому виконанні, але саме ліричні танці розкривають Володю й Ілону по максимуму. Франсіско вражений тим, наскільки вони розкрилися цього тижня. Катерина зауважила, що їй припало до душі те, що пара нарешті вийшла з зони комфорту. Втім, бальним рухам потрібно надати більше впевненості.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 8, Яма – 8 (24)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

Чарівна та неймовірна Олена Кравець та Максим Леонов вразять усіх сексуальною сальсою. Такою зірку "95 кварталу" ви точно не бачили! Конкуренти бачать в Олені сильного та наполегливого суперника, який готовий працювати до останнього, аби досягнути бажаного результату. Актриса зізнається, що танець дозволяє їй розкрити себе та побачити з абсолютно іншої сторони. Вам однозначно сподобається те, що творять Макс і Олена на головному паркеті України!

Катерина Кухар зауважила, що у цьому проєкті Олені потрібно працювати, наче коняка, не зважаючи на "пряники", отримані минулого тижня. Франсіско вважає, що Кравець ще не показала все, на що здатна, але для цього їй потрібно неабияк попрацювати над собою. Влад Яма додав, що завчасно відніс Олену до суперфіналістів. Цього разу пара не зуміла вразити Влада та показати латинську енергетику, підкресливши, що це – не рівень для Олени та Максима.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 7, Яма – 6 (19)

Олена Кравець та Макс Леонов:

Наступними на паркет вийшли гімнастка Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Анну вважають головною конкуренткою усіх дівчат на цьому проєкті. Нагадаємо, що попри травму Анна минулого тижня вийшла на паркет, адже вона не звикла здаватися. Її конкуренти вважають, що одними шпагатами не вдасться дійти до фіналу. Для Анни Україна – перемога. Вона мріє про те, щоб нашу країну знали як сильну спортивну країну. Різатдінова зізнається, що на проєкті знайшла справжнього друга та попросила Сашка тримати її міцніше під час виконання віденського вальсу.

Франсіско зауважив, наскільки вишукано рухається Анна. Також він зазначив, що Різатдінова змусила закохатися Франсіско, хоч і не дуже йому до вподоби віденський вальс. Влад Яма додав, що хоче від Анни ще більшого. На його думку, гімнастці потрібно позбуватися образу гімнастки, віддавшись повністю танцю. Катерина Кухар зазначила, що їй сподобався цей найвитонченіший вальс, який заслуговує на найвищу оцінку сьогодні!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 10, Яма – 9 (28)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров:

Третій випуск іде до логічного завершення. Одними з останніх на паркет вийшли Серьога та Аделіна Делі. Співак не готовий покидати проєкт: він проводить години у репетиційній залі, береться за танці, які не притаманні його стилю та почуттям. Та й Аделіна чимало працює над тим, щоб Серьога удосконалювався з кожним випуском. Власне, вона зізнається, що зробить все для того, щоб виконавець не потрапив знову в номінацію. Сам Серьога зізнається, що для нього Україна – свобода! Дивувати всіх пара буде пристрасним пасодоблем!

Катерина похвалила пару за чудовий номер. Утім, танцювати з Серьогою катмандю вона поки не готова. Для того, шоб знайти з нею спільну мову, реперу потрібно буде прочитати "Майстра і Маргариту". Влад зазначив, що Серьога – єдиний учасник, який може сказати: "в гробу я бачив ваші танці". Хореографу сподобалося те, що пасодобль у виконанні репера був іспанським, хоч і місцями дитячим. Франсіско погодився з Владом, підкресливши наявність волі та сили у Серьоги. Тому він хоче бачити репера ще і ще!

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 7, Яма – 7 (20)

Серьога та Аделіна Делі:

Передостанніми на головний паркет країни виходять Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Зазначимо, що цього тижня Ірина Білик, колишня дружина Дмитра Дікусара, розкритикувала Катерину Кухар через те, що балерина дозволила собі не оцінити танець Дмитра та Вікторії. Зауважимо, що в Булітко ніхто не бачить сильну конкурентку, але це не заважає їй боротися до останнього. В Україні зірка цінує толерантність та бореться булінгом. Для того, щоб поставити новий номер Дмитро та Віка помандрували до сонячної Грузії. Що ж пара привезла до України крім вина – дивіться далі!

Влад Яма похвалив стильний і мужній хіп-хоп у виконанні Віки. Він навіть зауважив, що на проєкті саме Булітко можна вважати найсильнішою. Дмитро, на жаль, не зумів приборкати бальника, який так і виривався під час танцю. Катерина зазначила, що парі вдалося втерти носа скептицизму, який у балерини виникає при кожній згадці про хіп-хоп. Утім, техніки, на її думку, трішечки бракувало. Франсіско зауважив, що Віці та Дмитру трішки бракувало органічності. Не вельми стильним був цей танець, на думку, популярного хореографа.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 6, Яма – 6 (18)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар:

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Уже традиційно останніми виходять MARUV і JAY. Провокативна співачка не втомлюється вражати сексуальним і епатажними витівками на головному паркеті країни. Попри те, що всі конкуренти вважають, що латекс зайвий на проєкті, Анна вважає, що він – невід'ємна частина образу. Для MARUV Україна – це музика. Вона надзвичайно рада, що їй вдалося реалізувати себе за допомогою музики та співів саме в нашій країні. Танець Анна присвячує усім, хто йде до своєї мрії. Тому ми наполегливо рекомендуємо насолоджуватися контемпорарі у виконанні Анни та її світловолосого партнера!

Франсіско зізнався, що є справжнім прихильником MARUV. Утім, на його думку, було мало техніки та суті контемпорарі. Він уважає, що танцю було надто мало, що може стати причиною вильоту співачки з проєкту наступного тижня. Влад Яма позаздрив хореографам, які ставили цей номер. Також він похвалив пару за те, що вони віддаються танцю сповна. Катерина вважає, що за епатажними образами Анна ховає ніжну та вразливу душу. До слова, цього разу Кухар подарувала MARUV інтерактивну гру "Котик хоче гратися".

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 8, Яма – 10 (24)

MARUV і JAY:

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До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет