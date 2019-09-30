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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі

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Хто покинув Танці з зірками 29 вересня - фото 1
Хто покинув Танці з зірками 29 вересня

Українцям показали 6 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 29 вересня 2019-го.

У шостому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 6 випуск шоу

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 6 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: DZIDZIO та Яна Цибульська, а також Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

У шостому випуску "Танці з зірками" шоу покинули DZIDZIO та Яна Цибульська.

DZIDZIO покинув Танці з зірками 29 вересня - фото 358366
DZIDZIO покинув Танці з зірками 29 вересня

Дивіться найкращі виступи DZIDZIO на проєкті Танці з зірками:

Читайте також: Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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