Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі

Хто покинув Танці з зірками 29 вересня

Українцям показали 6 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 29 вересня 2019-го.

У шостому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 6 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: DZIDZIO та Яна Цибульська, а також Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

У шостому випуску "Танці з зірками" шоу покинули DZIDZIO та Яна Цибульська.

DZIDZIO покинув Танці з зірками 29 вересня

Дивіться найкращі виступи DZIDZIO на проєкті Танці з зірками:

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