Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 6 випуск шоу

У неділю, 29 вересня, на телеканалі 1+1 показали шостий випуск нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 10 пар, які поборються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 29 вересня глядачі побачили шостий випуск нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 10 неймовірних пар, які цього року боротимуться за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 6 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічали комік Євген Кошовий, а також експерт популярного телешоу Анна Буткевич. Шостий ефір улюбленого шоу був присвячений фільмам.

На балконі пари зустрічатиме Євген Кошовий і Анна Буткевич

Танці з зірками 6 випуск онлайн

Першими на головний паркет України вийшла пара Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Улюблена актриса гумористичного напрямку разом зі своїм партнером перенесе нас у фільм "Аліса в країні Чудес". Червона королева та шалений Капелюшник однозначно візьмуть вас у свій полон. До слова, такою ви Вікторію ще не бачили. А допоможе їм втілити у життя задумане іронічний і не менш гумористичний пасодобль. Дізнайтесь, чи не позбавила Вікторія Дмитра голови через його танок!

Франсіско зауважив, що Вікторія – єдина людина, котра змогла відмінно зіграти Червону королеву. Єдина пропозиція: обережніше з позицією ніг. Решта ж йому дуже сподобалась. Катерина в образі Малефісенти похвалила Вікторію за казковий початок. Попри певні огріхи їй таки вдалося потішити сувору балерину. Влад Яма зазначив, що дива, на жаль, не сталося. Яскраве шоу було, але розуміння пасодоблю – ні. Принаймні, такою є думка суворого судді, котрий не менш суворий до Дмитра Дікусара.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 7, Яма – 6 (21)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар:

Наступними продемонструвати свої вміння вийшли Даніель Салем та Юлія Сахневич. Пара покаже нам найромантичнішу історію минулого року – фільм "Зірка народилась". Нагадаємо, що Даніеля та Юлію вважають однією з найсильніших пар проєкту, тому конкуренти очікують, коли ж вони нарешті почнуть помилятися або ж просто розслабляться. Телеведучий зізнається, що за час "Танців з зірками" він схуд на 15 кілограмів і не планує зупинятися на досягнутому. Участь у шоу – досвід, який він не хотів би проміняти ні на що у світі. До слова, цього разу ви не лише побачите неймовірний номер, а й зможете насолодитися співом Даніеля. Такі сюрпризи нам готує запальна румба цієї пари!

Влад Яма зауважив, що румба була майже довершеною. Він бачив справжній танець, який пара зуміла пережити та відчути. Також він зазначив, що цього ефіру у нас народилась ще одна зірка. Франсіско зізнався, що ця пара з кожним разом усе краще працює, удосконалюючи свої вміння. Він просто вражений чудовим номером. Катерина похвалила Даніеля, хоча йому потрібно старатися ще більше, аби досягнути рівня його партнерки.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

Даніель Салем та Юлія Сахневич:

Сімейка Адамсів наступною виходить на паркет. Такою Анну Різатдінову й Олександра Прохорова ви ще не бачили. Неймовірна гімнастка, на думку суперників, уже почала здавати позиції. Втім, сама Анна не готова зупинятися. Однак, вона зізнається, що танці виявилися значно складнішим заняттям, ніж вона думала спочатку. Травми та синці починають даватися в знаки. Та й переживань менше не стає з кожним випуском. Різатдінова зізнається, що вона ще не "показувала зуби", тому будьте готовими до того, що саме сьогодні це відбудеться. Допоможуть їм у цьому учасники, котрі покинули проєкт минулих тижнів. Насолоджуйтесь запальним ча-ча-ча.

Кухар похвалила дуже технічний танець без жодного шпагату. Нагадаємо, що саме в зловживанні цього елементу звинувачували Анну протягом попередніх ефірів. Франсіско потішився довершеною хореографією, але зауважив, що вимоги до пари з кожним разом усе вищі. Влад Яма зізнався, що він – розчарований. Владові Ямі сподобався танець пари, а також те, що вони нарешті почали віддавати максимум саме танцю, а не гімнастиці.

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 10, Яма – 10 (29)

Анна Різатдінова й Олександр Прохоров:

Естафету перейняла пара Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. Актор перевтілився на головного героя стрічки "Маска", але чи допоможе це йому? Дивіться далі! Нагадаємо, що кожного тижня глядачі рятують Михайла від вильоту, а його конкуренти звинувачують Кукуюка в накручуванні голосів. Цілком можливо, що сьогодні він зуміє переконати всіх, що не просто так бере участь у цьому проєкті. Сам же актор жартома зауважує, що продовжує місію Дмитра Комарова та Лесі Нікітюк. І, якщо останній не вдалося вирвати перемогу, то Кукуюк готовий іти до останнього! Образом Маски Михайло кидає виклик Владові Ямі, котрий десяток років тому в цьому ж образі танцював з Наталією Могилевською. А наразі пропонуємо насолодитися запальним лінді-хопом.

Франсіско зізнався, що просто закоханий у Михайла. Причиною цього є наполегливість та працьовитість актора. Втім, танець далекий від істинного лінді-хопу. Наразі, на його думку, цього недостатньо. Щоправда, Франсіско зауважив, що це було краще, ніж 10 років тому у виконанні Влада Ями. Катерина пожартувала, що теж іноді робить собі огіркову маску. Однак, пластики акторові дуже не вистачало. Влад Яма зізнався, що сьогодні координація рухів відповідала образу.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 3, Яма – 5 (14)

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна:

Улюблене шоу мільйонів українців набирає обертів. Наступними на паркет виходять Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Вони перевтіляться на головних героїв неймовірного фільму "Титанік". Сам телеведучий зізнається, що ця стрічка – улюблена з дитинства. Цікаво, чи не потоплять судді пару так само, як понад 100 років айсберг – "Титанік". Стосовно конкуренції, то суперники бачать у Володимирові фіналіста. Сам Володимир готовий іти до кінця, довівши, що йому є куди рости. Комічний Остапчук покаже справжню трагедію з Ілоною за допомогою чуттєвого контемпорарі.

Франсіско похвалив Володимира за появу виразних ліній, порівнявши ведучого з Даніелем, котрий також з кожним ефіром росте лише вгору. Катерина зізналась, що номер був надзвичайно зворушливим, через що вона не акцентуватиме увагу на деяких дрібних огріхах. Утім, це зовсім не означає, що Кухар все спускатиме їм з рук. Влад Яма відчуває, що пара доклала титанічних зусиль для цього танцю: він був щирим, зворушливим і чесним. На його думку, ця пара йде упевнено до фіналу. Головне, щоб їх не "потопив" Кукуюк, як це сталося з MARUV.

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 8, Яма – 8 (25)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко перетворилися на головних героїв "Загону самогубців". Конкуренти бояться цю пару, адже вона демонструє ріст з кожним епізодом шоу. Не дивно, що вони мріють, аби цього разу Олексій та Олена покинули проєкт. Актор зізнається, що його дружина жахливо ревнує його до "Танців з зірками", що, цілком імовірно, є причиною того, що він не може розкритися на всі 100%. Втім, це не стане причиною того, щоб він зупинився на шляху до фіналу, а потім – до омріяного кубку переможців. Зустрічайте Джокера та Харлі Квін, які покажуть нам запальний джайв!

Влад Яма зауважив, що танок був зухвалим. Техніка Олексія, на думку хореографа, – не ідеальна, але ріст замітний, що не може не тішити. Кухар сказала ногам Олексія: "НІ!", а от акторській майстерності та старанням Олени: "Так!". Франсіско чекає на "тигра", який має вилізти зсередини Олексія. На його думку, акторові потрібно нарешті себе відпустити, щоб показати максимум. Чи пора пакувати клунки?!

Оцінки: Франсіско – 5, Кухар – 8, Яма – 7 (20)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко:

Танцювальний вечір набирає обертів. Ох же ж буде гаряче, адже на паркет виходять Ксенія Мішина та Євген Кот. І хоч пару звинувачують у чомусь значно більшому, ніж просто танці, – вони заперечують усе та зазначають, що між ними лише танець, і нічого більшого! Ксенію вважають чи не найсильнішою конкуренткою на проєкті, котрій пророкують перемогу в "Танцях з зірками". Напруга зростає, тому пара тренується не лише вдень, а й вночі. Все для того, аби дивувати та вражати глядачів новими постановками й танцями. Цього разу вони покажуть нам справжнє кабаре за фільмом "Чикаго". Насолоджуйтесь пристрасним джазом у виконанні Ксенії та Жені.

Катерина зауважила, що це був убивчий номер. Тепер балерина точно знає, що Ксенія – справжній чорний лебідь проєкту. З цієї нагоди вона передала від MARUV подарунок для Мішиної – латексний костюм. Влад Яма вражений блискучим танцем пари. На його думку, саме ця пара гідна перемоги! Франсіско зазначив, що пара дала джазу. Ксенія та Женя – одна з тих пар, які захоплюють хореографа з кожним випуском.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Ксенія Мішина та Євген Кот:

DZIDZIO та Яна Цибульська наступними виходять на паркет. Михайло Хома кожного тижня стоїть за один-два кроки від завершення участі у проєкті. Цікаво, чи зможуть цього разу прихильники знову врятувати свого улюбленця. Попри низку помилок і хиб шанувальники хочуть, щоб він продовжив участь в "Танцях з зірками", але це не дуже подобається конкурентам, які не бачать у Михайлі сильного конкурента. Сам же Михайло зізнався, що минулого разу був готовим піти замість MARUV, але вона вирішила зробити так, як захотіли глядачі шоу. Чи підведе цього разу Яну Михайло – дивіться далі. До слова, цього разу Хома буде не смішним, а пристрасним, а допоможе йому в цьому Яна та гаряче танго!

Франсіско вражений, адже Михайло нарешті довів, що він гідний продовжувати участь у проєкті. Влад Яма зауважив, що для перемоги співаку багато чого не вистачає, але... трішки було зроблено помилок. Хоч і обіцяних кроків стало значно більше, що не можна не оцінити. Катерина Кухар зауважила, що перед DZIDZIO стояло надскладне завдання, з яким він зумів впоратися.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 6, Яма – 7 (21)

DZIDZIO та Яна Цибульська:

Кримінал та еротика. Саме ці два слова асоціюються з Людмилою Барбір та Дмитро Жук перенесуть нас у "Кримінальне чтиво". Ох же ж спекотно буде, дорогі глядачі! Ви ж не забуваєте, що телеведуча мріє перемогти у проєкті, тому готова робити все, що від неї залежить. Саме її дівчата-конкурентки вважають найсильнішою суперницею, котру потрібно "мочити". Ведуча зізнається, що в неї ноги в синцях і мозолях, але це не є причиною того, щоб здатися за кілька кроків до заповітного фіналу. Насолоджуйтесь гарячим джайвом пари.

Влад Яма зазначив, що Людмила наприкінці номеру трішки розслабилася, але це не смертельно. Катерина наголосила, що ведуча була "надто твереза для цього номера". Балерина подякувала за такий номер і вибір фільму, зазначивши, що Людмила – ще та вишенька на торті. Втім, Анна сьогодні була переконливішою. Франсіско побачив пару чудових артистів, що сподобалося йому неабияк.

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Людмила Барбір та Дмитро Жук:

Останніми на головний паркет країни вийдуть Олена Кравець та Максим Леонов. Пара покаже нам справжній "Службовий роман". Цікаво, чи зможе Кравець повністю перевтілитися на "мимру", позбувшись свого образу спокусливої панянки. Зауважимо, що минулого разу їхню пару недостатньо добре оцінили. Надіємось, що цього разу пара отримає вищі бали, але для цього потрібно неабияк попітніти на паркеті. Сама актриса зазначає, що в конкурентів нічого не вийде, адже вона готова йти до кінця. Відігратися Олена та Макс спробують за допомогою комічного номера, який навіє приємну ностальгію.

Катерина зауважила, що службовий роман – її профіль. Також вона зазначила, що Олена виклалась сьогодні на всі 100%. Балерина надіється, що цього разу пара зуміла розтопити серце Франсіско, аби той поставив вищий бал. Хореограф зізнався, що йому сподобався номер. Його потішило, що пара вклала не лише душу, а й добряче попрацювала. Влад Яма додав, що стегна в Олени нарешті запрацювали. Також він вражений, що справу MARUV продовжує Кравець, наголосивши на її стриптизі наприкінці номеру.

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 10, Яма – 9 (28)

Олена Кравець та Макс Леонов:

До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет