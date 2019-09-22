Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 5 випуск шоу

У неділю, 22 вересня, на телеканалі 1+1 показали п'ятий випуск нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 11 пар, які поборються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 22 вересня глядачі побачили п'ятий випуск нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 11 неймовірних пар, які цього року боротимуться за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 5 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічала популярна телеведуча України, котра покинула проєкт минулого тижня, – Надя Матвєєва. Улюблениця мільйонів заспокоюватиме та підтримуватиме всіх, хто показав свої номери суворій суддівській трійці! До слова, сьогодні ми дізнаємось, хто потрапив до десятки! А сам ефір присвячений подіям, які змінили життя учасникам!

Надя Матвєєва зустрічатиме зірок на балконі

Танці з зірками 5 випуск онлайн

Першими на головний паркет України вийшла найсексуальніша пара сезону – Даніель Салем і Юлія Сахневич. У 2006 році Даніель міг не повернутися додому живим. Він служив у Лівані, знаючи, що кожен його день може бути останнім для нього. Йому досі складно пригадувати ті моменти. Даніель закликає кожного не соромитися та якомога частіше казати теплі слова рідним і близьким, адже іншого шансу може не бути. Глядачам він з Юлією покажуть зворушливий віденський вальс, який пробирає до мурашок з першої ж секунди.

Франсіско у захваті від танцю пари. Йому настільки подобається прогрес Даніеля, що він не може не похвалити учасника за свою наполегливість та вперту працю. Катерина Кухар порівняла Салема з Титаном, котрий приховує своє серце. З цієї причини вона попросила його не соромитися показати істинне "Я", аби з Титана не перетворитися на Титаніка. Влад Яма підкреслив справжню танцювальну еволюцію: людина стояча (з першого ефіру) перетворилася на людину танцюючу.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 9, Яма – 9 (28)

Даніель Салем і Юлія Сахневич:

Естафету перейняв Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Популярний телеведучий пригадує 2017 рік, коли він був одним з ведучих на "Євробаченні", яке проводилось в Києві. Володимир зізнається, що ніколи не думав, що стане ведучим на такому грандіозному музичному святі. Він також додав, що саме "Євробачення" зробило його відомим. Також пригадав той факт, що гра на баяні, на яку його в дитинстві віддала мама, таки зіграла свою роль, адже під час фіналу він використав свої вміння на повну. А вам ми пропонуємо насолодитися народним диско у виконанні Володі й Ілони під запальний хіт Вєрки Сердючки.

Катерина Кухар зауважила, що Володя останнім часом віддає перевагу танцям на столі. Також вона пожартувала, що Остапчука можуть і у хор Верьовки запросити. Щоправда, не вистачило їй козацького шпагату. Франсіско зазначив, що це було надзвичайно. Він просто зачарований цією парою, яка з кожним випуском усе краще й краще справляється. Влад Яма не знайшов зауважень щодо настрою, а от техніку оцінити було складно, адже танець був настільки своєрідним, що й оцінювати його дуже непросто!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 9 (27)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

Наступними вийшли Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Пара надзвичайно сильно прагне отримати кубок переможців, тому для цього готова працювати до останнього. Свій новий танець Вікторія присвятила Марині Поплавській, учасниці Дізель-шоу, котра нещодавно загинула у ДТП. Їй досі важко пережити той факт, що її подруги більше немає. Чуттєве та зворушливе контемпорарі не залишить вас байдужими. Просто неможливо стримувати сліз! Надіємось, що й судді гідно оцінять танець Вікторії та Дмитра.

Катерина зазначила, що пара з легкістю може стати фаворитами цього шоу. Їй імпонувала техніка, але трішки забракувало опанування стоп. Франсіско зізнався, що має таємну пристрасть до цієї пари. Його зворушила постановка, але сама історія трішки "паралізувала Вікторію та Дмитра". Бажання зібратися не дало до кінця розкритися. Він попросив не стримуватися на сцені, а також танцювати вільно. Влад Яма зазначив, що бажано використовувати верхню частину тіла. На жаль, пара була недостатньо органічною, на його думку, в цьому танці.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 10, Яма – 8 (25)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар:

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Анна Різатдінова й Олександр Прохоров продовжать вражати глядачів і суддів цього разу. Олімпійська призерка не планує зупинятися, доводячи щоразу, що бере участь у проєкті не просто так. Гімнастка зізнається, що їй було трішки соромно виходити на паркет оголеною, але результат її однозначно вразив. Анна пригадала рік, коли вона виграла олімпійську "бронзу". Учасниця зізнається, що перед Олімпіадою їй пропонували брати участь за збірну Росії, але вона не зрадила своїй країні. Ф'южн Анна й Олександр присвячують усім спортсменам.

Франсіско похвалив ще один чудовий виступ. На його думку, Анна народжена перемагати. Втім, не обійшлося й без критики. Йому хочеться більше танцю та трішки менше спорту, а також розвитку. Владові дуже сподобалася гімнастична частина, але бракувало і йому танців. Катерина не погодилась з Владом. Вона порівняла Анну з піраньєю, адже її конкурентам дуже не просто боротися з нею на цьому проєкті. На думку балерини, у цьому номері було достатньо всіх рухів, які ототожнюють його з танцем.

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Анна Різатдінова й Олександр Прохоров:

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До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет