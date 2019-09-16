Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі

  • 47
Хто покинув Танці з зірками 15 вересня - фото 1
Хто покинув Танці з зірками 15 вересня

Українцям показали 4 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 15 вересня 2019-го.

У четвертому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 4 випуск шоу

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 4 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Надія Матвєєва та Валерій Шохін, а також Олена Кравець та Макс Леонов.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Олена Кравець та Максим Леонов.

Надія Матвєєва та Валерій Шохін, на жаль, покидають проєкт у четвертому випуску!

Надя Матвєєва покинула Танці з зірками - фото 355240
Надя Матвєєва покинула Танці з зірками

Дивіться усі виступи Наді Матвєєвої та Валерія Шохіна:

До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 2966
Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
  • 12 вересня, 17:21
  • 834
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • 12 вересня, 20:30
  • 10243
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз