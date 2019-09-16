Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі

Хто покинув Танці з зірками 15 вересня

Українцям показали 4 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 15 вересня 2019-го.

У четвертому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 4 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Надія Матвєєва та Валерій Шохін, а також Олена Кравець та Макс Леонов.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Олена Кравець та Максим Леонов.

Надія Матвєєва та Валерій Шохін, на жаль, покидають проєкт у четвертому випуску!

Надя Матвєєва покинула Танці з зірками

Дивіться усі виступи Наді Матвєєвої та Валерія Шохіна:

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