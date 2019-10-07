Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 7 випуск шоу

У неділю, 6 жовтня, на телеканалі 1+1 вийшов 7 випуск свіжого сезону проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 9 пар, які змагаються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже активно підкорюють вечори на телеканалі 1+1. Так, 6 жовтня глядачі побачили 7 випуск нового сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 9 неймовірних пар, які у цьому епізоді помінялися партнерами. А судили їх король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 7 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічала Оля Полякова. Відзначимо, що цього разу зірки танцювали з чужими партнерами, тому їм довелось не просто знайти спільну мову з новими колегами, а й конкурувати зі своїми колишніми. Нагадаємо, що жодна пара не покидає 7 ефір, однак трійка все ж опинилась у зоні ризику, серед них Олена Кравець та Макс Леонов, Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна, а також Ксенія Мішина та Женя Кот.

А голосування глядачів буде відкрите увесь тиждень, що дасть можливість улюбленим знаменитостям залишитись у наступному епізоді.

Дивитись онлайн 7 випуск Танці з зірками від 06-10-2019

До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет