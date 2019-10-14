Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 8 випуск шоу

У неділю, 13 жовтня, на телеканалі 1+1 вийшов 8 випуск свіжого сезону проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 9 пар, які змагаються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже активно підкорюють вечори на телеканалі 1+1. Так, 13 жовтня глядачі побачили 8 випуск нового сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 9 неймовірних пар, які у цьому епізоді виконуватимуть лише бальні танці. До слова, запрошеним суддею буде легенда Григорій Чапкіс, котрий 13 років тому уже був суддею на проєкті. Крім нього зіркові пари судитимуть король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 8 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічали репер Потап і його син. Нагадаємо, що жодна пара не покинула 7 ефір, однак трійка все ж опинилась у зоні ризику, серед них Олена Кравець та Макс Леонов, Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна, а також Ксенія Мішина та Женя Кот.

Дивитись онлайн 8 випуск Танці з зірками від 13-10-2019

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