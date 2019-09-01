Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу

У неділю, 1 вересня, на телеканалі 1+1 показали другий випуск нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 14 пар, які поборються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 1 вересня глядачі побачили другий випуск нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 14 неймовірних пар, які цього року боротимуться за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 2 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічав справжній альфа-самець – Олег Винник. Цього разу випуск присвячений кумирам!

Танці з зірками 2019 – дивитися онлайн 2 випуск від 01-09-2019:

Танці з зірками 2 випуск онлайн

Першими на головний паркет України вийшли TAYANNA та Ігор Кузьменко. Саме цій парі випав номер 1 під час жеребкування. Співачка та її партнер присвятять танець історії кохання Софії Ротару та її чоловіка. Тетяна Решетняк знову на паркеті буде не лише танцювати, а й співати. Вона обрала композицію "Чекай", яку обожнюють тисячі прихильників Софії Михайлівни. Сама ж TAYANNA зізнається, що мріє зустріти своє кохання. А на паркет вони з Ігорем вийшли, аби станцювати фокстрот. Готуйте носовички, адже це буде надзвичайно зворушливий танець.

Влад Яма подякував Тетяні за фантастичний початок. Утім, йому здалося, що вона надто плавна у своїх рухах. Також Влада надзвичайно турбує погляд співачки, яка ще не наважується поводитися на паркеті, наче справжня зірка танців. Франсіско оцінив ріст виконавиці, котра слухає критику та виконує побажання. На його думку, потенціал у неї є. Катерина Кухар підкреслила, що TAYANNA поки не дотягує до Наталії Могилевської.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)

TAYANNA та Ігор Кузьменко:

Перейняли естафету Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Популярний телеведучий присвятив танець Олегові Виннику, якого Володимир вважає своїм кумиром. Ох, буде щось дуже і дуже веселе, гарантуємо! Володимиру подобається в Олегові те, що він уміє водночас співати для тисяч слухачів, але складається таке враження, що композиція присвячена лише тобі. Цього разу парі випала нагода станцювати танго, яке вона присвятила не лише Олегові Виннику, а й усім-усім вовчицям України. До слова, Остапчук цього випуску теж вирішив взяти до рук мікрофон. Який же запальний танок вийшов у Ілони та Володі!

Франсіско хотів би сказати, що цей імідж сподобався хореографу. Технічно, щоправда, не дуже припало до душі, але старання оцінив він сповна. Катерина Кухар зізналася, що це був заборонений прийом. Утім, наступного разу вона хотіла б побачити ліричний танець у виконанні Володимира й Ілони. Влад Винник (вибачте, Яма) зазначив, що Володі вдалося перевтілитися з гусені на танцюриста.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 8, Яма – 8 (22)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

Наступними на паркет вийшли Даніель Салем і Юля Сахневич. Чим же цього разу вразить секс-символ цього сезону? Зауважимо, що танець свій він присвячує мамі, котра померла від раку. Ведучий зізнається, що усвідомив, що танці – це не так уже й легко, але в ньому прокинувся неабиякий азарт. Також його надзвичайно дратує той факт, що Салема порівнюють з Іраклієм Макацарією. Чуттєве контемпорарі покаже, що Даніель – це не лише гора м'язів. Ви однозначно не залишитесь байдужими до цієї пари!

Катерина Кухар не змогла стримувати сліз. Вона подякувала за проникливий танець. На її думку, це був надзвичайний перформанс. А також підкреслила, що це – найбільш танцювальний сезон. Влад Яма зізнався, що Даніель заспокоїв його своїм танцем. Йому сподобався чуттєвий і сильний танець пари, а також побажав залишитися у проєкті й надалі. Франсіско додав, що йому дуже радісно, що хореографія та ріст поєдналися та вилилися у такий щирий танок. Тепер у нього новий поріг, нижче якого він не має права опуститися!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 7, Яма – 8 (24)

Даніель Салем і Юля Сахневич:

Четвертими на паркет вийшли Людмила Барбір та її партнер Дмитро Жук. Кумиром ведучої є неймовірна та чарівна принцеса Діана. Саме їй вона присвячує свій танець. Якщо минулого разу ми могли споглядати за сексуальною та розкутою Людою, то цього разу вона покаже найдраматичніший момент з життя Леді Ді – автокатастрофу. Сама ж Люда зізнається, що для неї принцеса Діана близька, адже вона теж була бунтаркою. Дивіться неймовірний ф'южн у виконанні Людмили Барбір і Діми Жука. Мороз по шкірі від цього зворушливого номеру.

Франсіско подякував за те, що Людмила присвятила танець Леді Ді. Йому сподобалося те, що ведуча вкладає в танець щось більше, ніж просто відмінну техніку. Вона буквально переживає те, що показує. Катерина Кухар зауважила, що другий ефір поспіль Людмила танцює майже бездоганно. Влад Яма похвалив ведучу за те, що у неї все вдалося. Щоправда, над стопою потрібно ще трішки попрацювати!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Людмила Барбір і Дмитро Жук:

П'ятими на паркет вийшли Олексій Яровенко, а також його партнерка Олена Шоптенко. Свій танець пара присвячує Джеймсу Брауну. Актор зізнається, що сила й харизма співака підкорили його. Зауважимо, що минулого тижня його назвала Катерина Кухар головним претендентом на перемогу. Цікаво, чи зможе він цього разу довести те, що мріє здобути чемпіонський кубок? До слова, цього разу вони виконають спокусливе ча-ча-ча. Ох же ж пощастило Олексію з партнеркою. Нам здається. що з поруч з Оленою Шоптенко просто неможливо не танцювати!

Влад Яма зізнався, що технічно йому сподобалося не все, якщо порівнювати з минулим разом. Франсіско теж зауважив, що Олексій зловживав технікою, але менше приділив уваги саме постановці. Катерина Кухар підкреслила, що з таким танцем йому переможцем не стати.

Оцінки: Франсіско – 5, Кухар – 6, Яма – 6 (17)

Олексій Яровенко й Олена Шоптенко:

Наступними на паркет вийшли Дмитро Дікусар і Вікторія Булітко. Головна інтрига – чи зможе він перемогти Олену Шоптенко? Ви ж пам'ятаєте, що він – її колишній чоловік. До слова, Вікторія присвятила свій танець Едіт Піаф. Отака-от комедійна актриса, яка цінує справжню музику. Дмитро зауважив, що у Віки є така ж внутрішня сила, яка була у неймовірної Едіт. Власне, він обіцяє зробити з Булітко рішучу неймовірну жінку, котра зробить справжній вибух на головному паркеті країни. Сама ж Віка зізналася, що хоче показати себе іншою. Такою, якою ми її ще не бачили. У цьому їй допоможе запальна румба.

Франсіско зізнався, що він у захваті від цього неймовірного танцю. Йому настільки сподобалася трансформація надзвичайної Віки. Також він зазначив, що Дмитро зробив неймовірне. Катерина додала, що з захопленням спостерігала за абсолютно іншою Булітко, зовсім забувши про Ірину Білик. Влад резюмував, що саме так виглядає відмінна робота над помилками. На його думку, пара – на правильному шляху!

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 7, Яма – 8 (25)

Вікторія Булітко й Дмитро Дікусар:

Естафету перейняли популярний співак DZIDZIO та Яна Цибульська. Нагадаємо, що Михайла минулого разу Влад назвав претендентом на "Кубок Комарова". Цікаво, чи зробив він усе для того, аби змінити думку суворого Ями? Кумиром DZIDZIO є Володимир Івасюк. Власне, під його композицію пара станцює пасодобль. Ох, же ж пристрасне видовище. Ще одна крута трансформація на "Танцях з зірками". І хоч видно було, що Михайло надзвичайно хвилюється, – цього разу у нього вийшло значно краще, а це означає, що Яна добряче попрацювала над його технікою протягом цього тижня!

Влад зауважив, що жартівливий пасодобль можна уявити лише у виконанні DZIDZIO. І він просто не зміг не зауважити, що прогрес є. Але Михайлові потрібно трішки налягти на тренуваннях, адже інші пари прогресують швидше. Франсіско, навпаки, зауважив, що в танці було надзвичайно багато жаги, пристрасті й емоцій. Йому сподобалося на всі 100%. Катерина відтепер називатиме Михайла Зевсом. Цікаво, як це вплине на оцінку від суворої балерини?

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 6 (20)

DZIDZIO й Яна Цибульська:

"Танці з зірками" перевалили за екватор. На головний паркет України вийшли Серьога й Аделіна Делі. Кумиром грізного учасника є Майкл Джексон. Саме йому він присвятив другий танець, виконаний за час участі у проєкті. Співак зізнався, що його молодший син захоплюється творчістю легендарного Джексона. А от на паркет вони з Аделіною вийшли, аби станцювати чуттєвий і ніжний віденський вальс. Чи зумів Серьога показати себе з іншого боку – дивіться далі.

Катерина зауважила, що вона розгублена. Їй надзвичайно складно визначити, ким же є Серьога: романтиком чи деспотом? Також вона похвалила учасника за те, що він зробив просто неймовірне – станцював вальс. Франсіско додав, що він побачив перетворення. Вишукані, виважені лінії припали до душі хореографу. Він прагне бачити Серьогу різним, а для цього потрібно продовжувати брати участь. Яма зауважив, що для такого дужого чоловіка танцювати вальс – уже справжній подвиг. Причому, на його думку, вальс співаку дається краще, ніж хіп-хоп.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 8, Яма – 7 (23)

Серьога й Аделіна Делі:

Надія Матвєєва та Валерій Шохін наступними вийшли на паркет. Минулого тижня її розкритикували судді, але прихильники популярної телеведучої стали на її захист. Цікаво, чи зуміє вона цього разу реабілітуватися в очах суворих суддів? Її партнер обіцяє зробити все для того, аби Надія розкрилася на цьому проєкті. Сама ж Матвєєва зізналася, що її кумир – Дженніфер Лопес, яка доводить всім, що у 50 життя лише починається. Надя хоче бути українською Лопес, довівши, що ніколи не пізно починати те, що подобається. Цього разу пара станцює запальну самбу.

Влад вирішив дати кілька корисних порад Надії. Йому сподобалося те, що цього разу вона зуміла станцювати краще. Вона нарешті отримала задоволення, але техніки досі бракує. Катерина назвала Матвєєву найчарівнішою рецидивісткою шоу, в якої є ціла армія домогосподарок, які можуть провести її у фінал. Також вона порадила учасниці тренуватися ще більше. Франсіско зізнався, що його серце розтануло. Він уважає, що Надія зуміє завоювати не лише хореографа, а й усіх!

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 5 (19)

Надія Матвєєва й Валерій Шохін:

Стає усе гарячіше на головному паркеті країни. Наступними показати свої вміння вийшли Ксенія Мішина та Женя Кот. Нагадаємо, що минулого разу Ксенія та Женя розпалили справжній вогонь пристрасті. Що ж буде цього разу – залишається лише гадати. Єдине, що ми знаємо точно, так це те, що учасниця присвятила свій танок синові. Зауважимо, що всі конкуренти бачать, що між партнерами не просто співпраця, а щось значно більше. Цілком імовірно, що це – кохання. Цього тижня Ксеня та Женя підготували для прихильників джаз-модерн. Турботлива та ніжна. Саме такою її побачать фанати й глядачі, які звикли до образу стервозної героїні серіалу "Кріпосна". Вам однозначно сподобається!

Франсіско вражений цим глибоким і неймовірним виконанням. Хореограф похвалив Ксенію за акторські вміння, а також за танець, який вона зуміла відчути серцем. Катерина підкреслила, що це був чарівний номер. Їй сподобалося те, що вони відчували один одного, проживали на сцені, як одне ціле. Влад Яма сидів, затамувавши подих. Він зізнався, що ця пара, наче магніт – притягує до себе погляд Влада, і він просто не може опиратися цьому.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Ксенія Мішина та Женя Кот:

А ми продовжуємо. Наступним на паркет вийшов Михайло Кукуюк і його чарівна партнерка Єлизавета Дружиніна. Свій танець пара присвячує своїм батькам. Аргентинське танго цього разу просто повинне вразити суддів, адже у Михайла є всі шанси не потрапити до наступного випуску. Зауважимо, що минулого тижня на Михайла посипалася чимала купа критики від суддів, що стало причиною того, що учасник тренувався цього тижня в рази більше, ніж минулого.

Катерина подякувала за чуттєвий номер. Вона похвалила Михайла-актора, а от Михайлові-танцюристу Кухар досі не вірить. Крім того, вона підкреслила, що Кукуюк на цьому проєкті – найслабший. Франсіско вважає, що такий зворот – занадто. Щоправда, працювати парі потрібно ще дуже і дуже багато. Втім, він порадив жити танцем, а не сліпо вивчати кроки і підтримки. Влад потішився тому факту, що Михайло станцював точно краще, ніж минулого разу. Це похвально!

Оцінки: Франсіско – 5, Кухар – 5, Яма – 6 (16)

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна:

Харизматична Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров наступними вийшли на паркет. Попри травму гімнастка вирішила іти до кінця, адже на кону її участь у шоу. Гімнастка зізналася, що вперше в житті відчула себе не лише спортсменкою, а й справжньою зіркою після першого випуску. Цей танець Анна присвятила Мадонні, котра є її кумиром. Гімнастка впевнена, що у ній є той же стрижень, що й у поп-діві, що дозволить їй дійти до фіналу шоу. Різатдінова обіцяє, що цього разу вона буде сексуальною та розкутою, а допоможе їй фрістайл.

Франсіско похвалив Анну за її наполегливість та силу. Він зауважив, що Мадонна б пишалася Анною, якби бачила її виступ. Катерина зізналася, що хвилювалася через травму Різатдінової. Також вона додала, що пара була блискучою та неперевершеною. Влад підкреслив, що йому сподобалося те, що Анна й Олександр кайфували на паркеті. Цього він очікує від них і надалі.

Оцінки: Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

Анна Різатдінова й Олександр Прохоров:

Чарівна Олена Кравець наступною виходить на паркет. Разом зі своїм партнером Максимом Леоновим вона вразить прихильників новим номером, який вони готували протягом цілого тижня. Олена зізнається, що не очікувала, що отримає таку шалену кількість підтримки. Суперниці вважають її гідним конкурентом, а також пророкують їй місце у фіналі. Свій танець зірка "95 Кварталу" присвятила поетесі Вірі Полозковій, яка надихає Олену. Дивіться модерн у виконанні Олени та Максима. Гарантуємо, що вам однозначно сподобається!

Франсіско зауважив, що йому приємно бачити, що Олена більше не нервується. Цього тижня в неї вийшло значно краще, ніж минулого. Катерина подякувала Олені за те, що вона не побоялася змінити образ. Такою її мало хто бачив! Для Кухар Кравець – нова легенда шоу. Влад Яма додав, що актрисі личить такий образ і такі емоції.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 10, Яма – 9 (26)

Олена Кравець та Максим Леонов:

Уже традиційно останніми на паркет виходять MARUV і JAY. Чи зуміє Анна цього разу вибратися з образу сексі-дами – дивіться далі! До слова, цей танець вона присвячує своїй бабусі. Вона, власне, завжди підтримує MARUV, на відміну від її суперників. Пам'ятаєте, Катерина Кухар зауважила, що хотіла б побачити віденський вальс у виконанні Анни – отримуйте. Віденський вальс. Але він, звичайно ж, буде з перчинкою! Не любив би, то убив би. Такими словами можна схарактеризувати дійство, яке відбувалося на паркеті.

У MARUV і Катерини справжній бук-кросинг. Але про це згодом. Франсіско сказав, що наступного тижня хотів би побачити Анну без прикрас. Щоб вона танцювала не на половину, а на всі 100%. Як справжня фіналістка. Яма зізнався, що бачив вальс у латексі вперше. Причому, йому сподобалося. Катерина Кухар отримала від MARUV книжку "Сила Киски", відплативши за подарунок, отриманий минулого тижня. Сама ж Кухар зауважила, що це була катастрофа. Настільки розкішними були рухи Анни.

Оцінки: Франсіско – 8, Кухар – 9, Яма – 9 (26)

MARUV та JAY:

До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет