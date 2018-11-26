Танці з зірками 2018: відео всіх виступів переможців шоу

Другий сезон шоу Танці з зірками 2018 завершився, і перемогу в ньому здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Зібрали для вас відео всіх виступів переможців у проекті. Дивіться і насолоджуйтеся!

У суперфіналі шоу Танці з зірками 2 найбільшу кількість голосів суддів та глядачів отримала пара гумориста Ігоря Ласточкіна та дворазової чемпіонки України з фанку Ілони Гвоздьової. Упродовж 14 тижнів пара здобула звання "темної конячки", адже показувала стабільно високий рівень, але при цьому не вважалася очевидним фаворитом.

Як це було: Відео виступу переможця шоу Танці з зірками 2018 у фіналі

Тим не менше, Ласточкін завоював любов глядачів та повагу суддів, чого вистачило для перемоги в Танцях. У суперфіналі гуморист обійшов Іраклі Макацарію та Лесю Нікітюк.

Ми вирішили пригадати шлях пари переможців до тріумфу та зібрали всі виступи Ласточкіна та Гвоздьової у проекті Танці з зірками 2018. Дивіться разом з нами!

Дебютний джайв під пісню ВВ

Пасадобль у стилі Дикого Заходу

Танго під пісню Вєрки Сердючки "Тук тук тук"

Ліричний джайв під пісню І. Муравйової "Позвони мне, позвони"

Ча-ча під Daft Punk – "Get Lucky"

Віденський вальс під пісню Mecano – Hijo de la Lunа

Квікстеп під Yolanda Be Cool – Pan Americano

Румбу під пісню The Hardkiss – "Журавлі"

Стрiт-фанк під пісню DNCE – Cake By The Ocean

Ігор Ласточкін та Катерина Белявська – Контемпорарі

Влад Яма, Ігор Ласточкін і Леся Нікітюк – Самба

Танець у стилі Боллівуд

Ігор Ласточкін, Ілона Гвоздьова та Сергій Бабкін – Фокстрот

Самбу під пісню Shakira – La Torturaа

Ігор Ласточкін, Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач – Фрістайл

Аргентинське танго під пісню Океану Ельзи – Така, як ти

Ф'южн під пісню Bob Sinclar – Rock this Party

А ви згодні з результатами Танців?

Дивіься: Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон - дивитися онлайн 25-11-2018