Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів

Українцям показали фінальний 14 випуск шоу Танці з зірками. Дивіться найяскравіші виступи переможця шоу Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової!

У фінальному чотирнадцятому випуску Танців з зірками не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За кубок переможця у шоу боролися три пари: Леся Нікітюк і Макс Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, а також Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Зазначимо, що за результатами оцінювання суддів на першій сходинці були Ігор та Ілона, другу позицію посіли Іраклі та Яна, а останніми стали Леся та Макс. Друга половина голосів залишалася за гладачами. Відповідно, у результаті оцінювання журі та глядацього голосування у проекті виграли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Ігор Ласточкін – переможець Танців з зірками

Дивіться усі виступи Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової у суперфіналі:

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