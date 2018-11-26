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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів

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Переможець Танців з зірками - фото 1
Переможець Танців з зірками

Українцям показали фінальний 14 випуск шоу Танці з зірками. Дивіться найяскравіші виступи переможця шоу Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової!

У фінальному чотирнадцятому випуску Танців з зірками не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться: Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон - дивитися онлайн 25-11-2018

За кубок переможця у шоу боролися три пари: Леся Нікітюк і Макс Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, а також Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Зазначимо, що за результатами оцінювання суддів на першій сходинці були Ігор та Ілона, другу позицію посіли Іраклі та Яна, а останніми стали Леся та Макс. Друга половина голосів залишалася за гладачами. Відповідно, у результаті оцінювання журі та глядацього голосування у проекті виграли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Ігор Ласточкін – переможець Танців з зірками - фото 291204
Ігор Ласточкін – переможець Танців з зірками

Дивіться усі виступи Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової у суперфіналі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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