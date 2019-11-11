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Танці з бубном: Windows 10 запустили на калькуляторі

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Операційну систему запустили на калькуляторі - фото 1
Операційну систему запустили на калькуляторі

Розробник-ентузіаст під ніком imbushuo зумів встановити операційну систему Windows 10 для ARM-процесорів на калькулятор. Своїми досягненнями він поділився у твіттері.

Ентузіаст використовував професійний графічний калькулятор HP Prime Graphing Calculator для установки ядра версії Windows 10 для інтернету речей (IoT). Ця версія операційної системи призначена для невеликих об'єктів з дисплеєм або без нього, таких як термостати, смарт-замки й інші пристрої "розумного" будинку.

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Перша спроба запустити систему призвела до збою, причину якого спочатку було неможливо діагностувати, через невеликий екран з роздільною здатністю 320x240 пікселів, що не відображав повністю код помилки.

Пізніше він змінив кілька рядків коду й отримав доступ до диспетчера налаштувань Windows 10.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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