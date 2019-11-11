Танці з бубном: Windows 10 запустили на калькуляторі

Розробник-ентузіаст під ніком imbushuo зумів встановити операційну систему Windows 10 для ARM-процесорів на калькулятор. Своїми досягненнями він поділився у твіттері.

Ентузіаст використовував професійний графічний калькулятор HP Prime Graphing Calculator для установки ядра версії Windows 10 для інтернету речей (IoT). Ця версія операційної системи призначена для невеликих об'єктів з дисплеєм або без нього, таких як термостати, смарт-замки й інші пристрої "розумного" будинку.

І ще: Apple Card звинуватили у сексизмі: що не так

Перша спроба запустити систему призвела до збою, причину якого спочатку було неможливо діагностувати, через невеликий екран з роздільною здатністю 320x240 пікселів, що не відображав повністю код помилки.

No troll background version pic.twitter.com/l0vad4HPEN — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) November 6, 2019

Пізніше він змінив кілька рядків коду й отримав доступ до диспетчера налаштувань Windows 10.

Better pic.twitter.com/inamJSGDZD — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) November 8, 2019

Читайте також: День холостяка на AliExpress "зламав" Приват24, термінали та банкомати банку