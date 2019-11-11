День холостяка на AliExpress "зламав" Приват24, термінали та банкомати банку

Сьогодні в країнах Азії, у першу чергу в Китаї, відзначають День холостяка. І в цей день багато магазинів проводять щедрі розпродажі. Alibaba Group, власник майданчика AliExpress, вже відзвітував про рекорд: $ 30,8 млрд продажів за 16,5 години. А ще така "активність" вплинула на роботу ПриватБанку!

Ажіотаж на AliExpress не обійшов стороною Україну. І вже після старту Дня холостяка у роботі ПриватБанку стався масштабний збій.

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Клієнти банку не можуть провести операції, в тому числі сплатити покупки з AliЕxpress. Збої спостерігаються у роботі додатка "Приват24" (як мобільного, так і десктопної версії), а після полудня також "лягли" банкомати і термінали.

У Приватбанку кажуть, що це пов'язано з величезною кількістю платежів, пов'язаних з розпродажем у Китаї. О 12:00 вже було понад 70 тисяч платежів, а це значно перевищує нормальні обсяги роботи.

На сайті AliЕxpress також попереджають про проблему з оплатою за допомогою карт ПриватБанку:

Спочатку в ПриватБанку обіцяли усунути збій до 12 години, потім перенесли на 14:00. Потім пообіцяли виправити все до 17:00. У цей час клієнтам радять не повторювати платежі і очікувати проведення операції. Простіше кажучи – наберіться терпіння.

Також у пресслужбі ПриватБанку повідомили, що через День холостяка на AliExpress сталося наднормативне навантаження на процесинг. У результаті усувати збої і відновлювати роботу банку доводилося кілька разів за день.

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