Експерти оцінили Cyberpunk 2077 на базових консолях: вердикт невтішний

Фахівці Digital Foundry розібрали консольні версії Cyberpunk 2077. Експерти цього разу прийшли до однозначного висновку, що ігри з таким рівнем технічного виконання не повинні проходити сертифікацію. Але CD Projekt RED якимось чином зуміла проштовхнути своє творіння.

Навіть безвідносно жахливої продуктивності, гра з такою кількістю помилок і збоїв не повинна була пройти процес сертифікації, впевнені аналітики.

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Проблеми з Cyberpunk 2077 є у всіх, а кількість та частота появи помилок варіюються від платформи до платформи. З огляду на кількість технічних огріхів, експерти вважають, що CDPR спочатку розуміла: розібратися з усіма (або хоча б більшістю) за цей час неможливо. До релізу ми отримали гру, на виправлення якої потрібні місяці роботи.

Наприклад, базова Xbox One показує від 15 до 30 fps, а значні відрізки гри працюють при 20 fps. Сама компанія не говорить про продуктивність, висвітлюючи тільки баги та ґлітч. При цьому слова представників CDPR про те, що "виправлення не зроблять гру схожою на те, якою вона буде на потужних PC і консолях наступного покоління, але досвід стане ближчим до цього, ніж зараз", можна трактувати дуже по-різному.

Проблеми є не тільки на базових консолях – їх повно на PS4 Pro і Xbox One X. Особливо у консолей Microsoft: кадрова частота там може точно впасти нижче 20. Найсерйозніші проблеми спостерігаються у Xbox One S: вона відтворює гру в роздільній здатності 1200х675 і з урізаними ефектами. При цьому PS5 і XSX, по суті, запускають код молодших консолей з поліпшеною частотою кадрів і деякими додатковими поліпшеннями.

Проте аналітики зробили висновок, що на релізі у The Witcher 3 теж були проблеми (правда, не такі серйозні), але з часом розробникам вдалося стабілізувати кадрову частоту складних сцен – зокрема, Новіграда і топей. Однак додати 50% або навіть подвоїти кадрову частоту – феноменальна проблема для розробників. У Digital Foundry відзначили: CDPR ще може довести, що експерти помиляються.

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