Sony прибрала Cyberpunk 2077 з фірмового магазину PlayStation Store

Компанія Sony Interactive Entertainment прибрала Cyberpunk 2077 з магазину консолі PlayStation і запропонувала користувачам оформити повернення грошей, витрачених на гру. Та й таке!

Причина надзвичайно проста: розробники через поспіх випустили гру, яка погано оптимізована під ігрові консолі, а також має низку багів. Усе це позбавляє задоволення від ігрового процесу, що й обурює геймерів по всьому світу.

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"SIE прагне забезпечити високий рівень задоволеності своїх клієнтів, тому ми почнемо пропонувати повне повернення коштів усім гравцям, які купили Cyberpunk 2077 у PlayStation Store. Також SIE прибере Cyberpunk 2077 з PlayStation Store до подальшого повідомлення. Щойно ми отримаємо підтвердження того, що ви придбали Cyberpunk 2077 у PlayStation Store, ми почнемо обробку вашого запиту", – йдеться у заяві Sony.

Нагадаємо, Cyberpunk 2077 розробили у польській студії CD Projekt Red, відомій за популярною серією ігор "Відьмак". Її вихід тричі переносився і відбувся 10 грудня, але багато користувачів залишилися незадоволені якістю "найочікуванішою гри року" на консолях не останнього покоління. Раніше цього тижня керівництво CD Projekt Red вибачилося перед гравцями.

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