Танці на карантині: Джастін Бібер і Аріана Гранде випустили кліп Stuck with U

Популярні виконавці Аріана Гранде і Джастін Бібер здивували шанувальників спільною піснею "Stuck with U" та яскравим відео в самоізоляції. І все це не лише для гарного настрою, а й для благодійності. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канадський співак Джастін Бібер разом з американською зіркою Аріаною Гранде презентував карантинний кліп на трек "Stuck with U", який зібрано з відео виконавців в самоізоляції, а також роликів з тегами #stuckwithuvideo і #stuckwithu в мережі. Окрім звичайних людей, які намагаються розважатись вдома, у кліпі можна впізнати і таких знаменитостей, як сестри Кендалл і Кайлі Дженнер, а також Гвінет Пелтроу з чоловіком.

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Спільна пісня також стала не лише способом покращити настрій всім, а й частиною однойменної благодійної ініціативи, кошти з якої підуть на допомогу медпрацівникам та дітям, які стикнулися з коронавірусом.

"Це пісня для випускного балу, для всіх, хто не зможе піти на випускний", – додав Джастін.

Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U, дивитись кліп онлайн:

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