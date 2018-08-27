Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle

  • 30
Гігантська машинка на пульті на базі Volkswagen - фото 1
Гігантська машинка на пульті на базі Volkswagen / motor1

Кілька років тому в Пеббл-Біч був представлений концепт-кар Vision Mercedes-Maybach 6, який міг самостійно пересуватися за допомогою пульта дистанційного керування.

Цього року відповідь прийшла у вигляді Volkswagen Baja Bug.

І ще: Mercedes зробить електросуперкар у стилі ретро

Відома японська компанія Tamiya, що випускає іграшкові моделі, побудувала повнорозмірну версію своєї іграшки Sand Scorcher від 15 грудня 1979 року. У 2010 році німецька фірма Bug Box побудувала "іграшку" в масштабі 1: 1, а до неї в комплекті доклала і гігантський "пульт".

Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle - фото 272449
Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle / motor1

Машина, побудована на основі Volkswagen Beetle 1968, повністю копіює свій прототип в масштабі 1:10, аж до найдрібніших наклейок і номера Baja Bug.

Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle - фото 272448
Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle / motor1

Модель вийшла настільки яскравою та незвичайною, що Tamiya зважилася привезти її в Монтерей, де зазвичай в центрі уваги опиняються ексклюзивні реальні машини – сучасні та ретро – але і Sand Scorcher не загубився.

Читайте також: Українські спорткари: 5 концептів, які варті уваги

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1738
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461088
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто