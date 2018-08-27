Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle

Кілька років тому в Пеббл-Біч був представлений концепт-кар Vision Mercedes-Maybach 6, який міг самостійно пересуватися за допомогою пульта дистанційного керування.

Цього року відповідь прийшла у вигляді Volkswagen Baja Bug.

І ще: Mercedes зробить електросуперкар у стилі ретро

Відома японська компанія Tamiya, що випускає іграшкові моделі, побудувала повнорозмірну версію своєї іграшки Sand Scorcher від 15 грудня 1979 року. У 2010 році німецька фірма Bug Box побудувала "іграшку" в масштабі 1: 1, а до неї в комплекті доклала і гігантський "пульт".

Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle / motor1

Машина, побудована на основі Volkswagen Beetle 1968, повністю копіює свій прототип в масштабі 1:10, аж до найдрібніших наклейок і номера Baja Bug.

Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle / motor1

Модель вийшла настільки яскравою та незвичайною, що Tamiya зважилася привезти її в Монтерей, де зазвичай в центрі уваги опиняються ексклюзивні реальні машини – сучасні та ретро – але і Sand Scorcher не загубився.

Читайте також: Українські спорткари: 5 концептів, які варті уваги