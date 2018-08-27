Mercedes зробить електросуперкар у стилі ретро

Mercedes-Benz, створюючи новий концепт-кар EQ Silver Arrow, звернувся до своєї історії 80-річної давності та переосмислив гоночний W125 1937 року.

Ця машина свого часу розігналася до 432,7 км/год, встановивши світовий рекорд швидкості.

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EQ Silver Arrow отримав 738-сильний електромотор та батарею на 80 кВт/год, але для водія є можливість вибирати звучання – сидячи за кермом, можна чути V8 від Mercedes-AMG або навіть машину Формули 1.

EQ Silver Arrow – одномісна машина. Кузов з вуглепластика оснащений активним заднім крилом, 24-дюймові колеса частково закриті обтічниками, а 168 спиць в кожному диску і фарба Alubeam Silver відсилають до класичних Mercedes-Benz.

Інтер'єр об'єднує в собі поєднання шкіри, алькантари та дерева волоського горіха з цифровою панеллю приладів і тачскріном в кермі. Ну а при необхідності можна активувати доповнену реальність, яка спроектує на реальну дорогу віртуальний гоночний трек і навіть організує віртуального наставника для поліпшення водійських навичок.

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