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Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х

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Дитячі іграшки з 90-х

У 90-ті багато хто з нас переживав найкращі моменти життя – безтурботне дитинство. Згадаймо речі, які переносять нас в той час.

Зараз багато хто згадує 90-ті роки, як момент розрухи, безгрошів'я, розгул злочинності й безробіття. Однак є покоління, яке зовсім інакше сприймає це десятиліття. В юні роки ми по-іншому бачимо світ. Для нас був важливий смак солодкого, а не наявність або відсутність в ній шкідливих речовин, для нас цікавий був мультик, навіть якщо він знятий ще в радянські часи, а одяг ставав улюбленим лише тому, що в ньому було зручно, а не через наявність лейби на ній. Всі ці спогади несуть смак зелених абрикос і запах мокрого асфальту після дощу.

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Фантики

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У 90-х жуйки були дуже популярними серед всіх дітей. Але справа тут не стільки в смаку (жувальні гумки були не найкращої якості), як у додатках до них. Фантики жувальних гумок зображували улюблених героїв мультиків і фільмів: "Рожеву пантеру", "Черепашок-нінзя", "Ксену – принцесу воїнів»" і "Міккі Мауса". Найпопулярніші були фірми-виробники "Turbo" і "BomBibom", трохи пізніше з'явилася серія жувальних гумок "Love is ...", які повернули свою популярність на споживчому ринку пару років назад. Саме цими фантиками діти обмінювалися і створювали цілі колекції. Можливо, через пару десятків років такі збірники стануть предметом для продажу на аукціонах.

Юпі

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Улюбленим напоєм всіх малюків 90-х були розчинні порошки "Зуко", "Інвайт" та "Юпі". Їх потрібно було розчиняти в воді. Виходив напій, схожий за смаком на натуральний сік. Навіть через 25 років, багато хто дотепер пам'ятає рекламний слоган: "Інвайт" – просто додай води".

Кіндер-сюрприз

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315613

Саме в 90-і роки на споживчому ринку нашої країни стали з'являтися "кіндер-сюрпризи". Багато хто в той час колекціонував іграшки: акул, бегемотів, левенят і пінгвінів. Жовті бокси, в яких зберігалися презенти шоколадного яйця, не викидали. Вони ставали місцем для зберігання бісеру, дрібних деталей і міні-конструкторів.

Тетріс

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315626

Це чудо техніки знають як діти, так і дорослі всього світу. Невигадлива гра змушувала годинами просиджувати біля маленького сірого монітора. Переворот фігурок з метою позбутися зайвих рядів кубиків – це захоплювало всіх, хто хоча б раз тримав у руках тетріс. Зараз вже мало хто користується цією іграшкою, хоча в телефонах і на комп'ютерах досі можна зустріти прототипи цієї гри.

Приставка

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315614

Ігрові приставки створили фурор на пострадянському просторі. Як і тетріс, вони були об'єктом розваги дітей і дорослих. Найпоширенішими в Україні стали винаходи фірм "Dendy" і "Sega". Найцікавішими були "Маріо", "Чіп і Дейл", "Танчики", "Полювання за качками" і "Сонік".

Лялька Барбі

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315615

У всьому світі Барбі була найпопулярнішою іграшкою серед дівчаток з 60-х років минулого століття. Для нашого покоління дітей вона стала доступною розвагою тільки в 90-ті. Цей прототип "ідеальної жінки" з тонкою талією, довгими ногами і яскравим макіяжем був мрією всіх маленьких дівчаток. У наборі з лялькою йшли численні наряди, а також міг бути чоловік ляльки – Кен. Окремо можна було придбати будиночок з меблями.

Трансформери

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315627

Мрією маленьких хлопчиків були трансформери – іграшки, які з робота перетворювалися в кораблі, автомобілі або літаки. Їх як збирали, так і розбирали на деталі. Такий собі початковий курс для майбутніх інженерів.

Тамагочі

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315628

Шалено популярним був домашній вихованець "Тамагочі", який прищеплював відповідальність дитині. Його потрібно було годувати, розважати, лікувати й відводити в туалет. Однак рано чи пізно вихованець помирав. Віртуально, а на його місці з'являвся новий, маленький.

Бляшанки

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315625

Оскільки в 90-і роки все ще був дефіцит багатьох речей, діти примудрялися грати навіть з бляшаними баночками. Вони їх колекціонували, складали в них дрібні іграшки й деталі від них. Яскраві банки з-під кока-коли, фанти й кави були кращими контейнерами для багатьох малюків.

"Кохання з першого погляду"

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315624

Ця програма заслужила любов не тільки дорослих, а й дітей. Всі із завмиранням серця спостерігали за вибором дівчини або хлопця з трьох претендентів, що сидять за стіною. Виграш у шоу – путівка в теплу країну. Хто ж з нас не мріяв вирости й стати героєм легендарного шоу.

"Ну постривай"

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315631

Електронна гра була не менш популярною, ніж Тетріс. Вовк ловив яйця, які несли кури. З підвищенням рівня кількість та швидкість яєць збільшувалася й зловити їх було не так вже й просто. Згодом підприємливі розробники неодноразово копіювали цю гру з іншими героями, з Міккі Маусом, наприклад.

Фігурки з пластмаси

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315632

Такими іграшками було важко грати (хоча деякі примудрялися), оскільки фігурки героїв з мультфільмів і коміксів були литими з пластмаси. Черепашки-ніндзя були одними з найпопулярніших іграшок серед дітей.

Йо-йо

Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х - фото 315623

Іграшка "Йо-йо" – два однакові круглі диски, скріплені віссю, завдяки чому мотузка всередині змотувалася та розмотувалася. Це був одним з кращих презентів для дітей пострадянського періоду.

Всі ці іграшки примітивні в порівнянні з сучасними комп'ютерними іграми та китайськими винаходами, проте вони дорогі не ціною, а спогадами, які вони залишили після себе. І все-таки дитинство в 90-ті було прекрасним.

До теми: Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним

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