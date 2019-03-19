15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством

У 90-і не було надлишку ні в продуктах, ні в одязі, ні в розвагах, тож діти самі вигадували, як себе розважити. Ми вирішили повернути вас у минуле і подарувати приємні спогади – згадуйте улюблені речі дитинства!

Фільмоскоп, на якому дивилися діафільми

Коли потрібно було відмотати плівку

Фішки POG Неділя в дитинстві зазвичай виглядала так А так виглядав вишуканий десерт нашого дитинства

Льодяники-півники можна було зробити самостійно

А ці льодяники-полунички приваблювали своєю упаковкою Улюблений напій Юпі Старанні учні носили в школу підставки для підручників

Коли фломастери переставали писати, ми "оживляли" їх одеколоном

До речі, а ви плели вироби з крапельниць?

У кожної дівчинки були крабики-ромашки

Будь-яку зачіску оживляли шпильки-сердечка

Шпильки-метелики з крильцями на пружинках – особливий шик

Ще одні ласощі з дитинства

Це цікаво: Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки