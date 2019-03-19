Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством

  • 460
Фішки з 90х - фото 1
Фішки з 90х

У 90-і не було надлишку ні в продуктах, ні в одязі, ні в розвагах, тож діти самі вигадували, як себе розважити. Ми вирішили повернути вас у минуле і подарувати приємні спогади – згадуйте улюблені речі дитинства!

Фільмоскоп, на якому дивилися діафільми

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315316

Коли потрібно було відмотати плівку

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315328

Фішки POG

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315334

Неділя в дитинстві зазвичай виглядала так

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315329

А так виглядав вишуканий десерт нашого дитинства

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315330

Льодяники-півники можна було зробити самостійно

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315322

А ці льодяники-полунички приваблювали своєю упаковкою

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315326

Улюблений напій Юпі

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315335

Старанні учні носили в школу підставки для підручників

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315314

Коли фломастери переставали писати, ми "оживляли" їх одеколоном

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315318

До речі, а ви плели вироби з крапельниць?

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315320

У кожної дівчинки були крабики-ромашки

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315313

Будь-яку зачіску оживляли шпильки-сердечка

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315315

Шпильки-метелики з крильцями на пружинках – особливий шик

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315321

Ще одні ласощі з дитинства

15 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством - фото 315317

Це цікаво: Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2383
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4002
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1016
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне