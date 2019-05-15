Тамагочі повернувся: гаджет навчився одружуватися і розмножуватися

Японський кишеньковий гаджет Тамагочі від компанії Bandai, який був популярний у 90-х роках, знову з'явився в продажу під назвою Tamagotchi On. Однак популярний девайс у вигляді яйця отримав низку оновлень.

Класичний сценарій, де віртуальний вихованець народжувався і дорослішав, а також вимагав догляду у вигляді прибирання, годування і вигулювання, залишився на місці. Головне завдання є незмінним – підтримувати щасливе життя тваринки і не допустити голодної смерті.

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Tamagotchi On

Tamagotchi On

Але низка сучасних технологій дозволила розширити можливості Тамагочі. Відтепер гра взаємодіє зі смартфоном або планшетом через Bluetooth і LTE, що дозволяє вихованцям зустрічати нових друзів на віртуальних прогулянках, ходити до них у гості, вступати в шлюб і навіть розмножуватися. Віртуальні батьки отримують по яйцю, з яких вилуплюється новий персонаж.

Tamagotchi On

Tamagotchi On

Tamagotchi On

Іграшка зберегла класичний дизайн у вигляді яйця і кнопкове управління. Однак 2,5-дйюмовий екран став кольоровим, а сам Тамагочі став більший у розмірах. На носію може перебувати до 16 поколінь героїв.

Tamagotchi On почнуть продавати з літа 2019 року в Японії та США, приблизна ціна – 60 доларів.

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