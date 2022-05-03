Там, де вас чекають: у Мінцифрі запустили портал, який допоможе евакуйованим українцям

Офіс Президента, Укрзалізниця та Мінцифра запустили спільний проєкт "Там, де вас чекають". Завдяки цьому порталу українці зможуть простіше евакуюватися, знайти житло та отримати гуманітарну допомогу.

Співробітники та волонтери Укрзалізниці забезпечені 68 планшетами, які Мінцифра закупила за кошти криптофонду Aid For Ukraine.

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Тож на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Лозовій та в деяких поїздах, співробітники Укрзалізниці будуть реєструвати в єдиній системі тих, хто евакуюється, а також допомагати їм знайти житло.

Перейдіть за ЦИМ посиланням на сайт.

На цьому сайті "Там, де вас чекають" доступні такі функції:

переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення

знайти телефони контактних центрів та звернутися по допомогу самостійно

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