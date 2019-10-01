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Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото

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Подорожі світом - фото 1
Подорожі світом / instagram.com/stevenweisbach

Фотограф-самоучка подорожує світом та фіксує на камеру найяскравіші моменти своїх пригод. Якщо ви все ще вважаєте, що мандри – даремна витрата часу, то обов'язково подивіться на ці фото!

Знайомтесь, Стівен Вайсбах (Steven Weisbach) – талановитий фотограф, який працює та мешкає у німецькому місті Лейпциг. Однак довго хлопець не може сидіти на місці, тому їздить світом у пошуках нових яскравих локацій. Саме пригоди, захопливі пейзажі та лайфстайл-знімки можна побачити на профілі Стівена в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 68 тисяч підписників. Насолоджуйтесь!

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Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358631

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358632

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Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358634

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358635

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358636

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358637

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358638

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358639

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358640

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358641

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358642

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358643

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358644

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358645

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358646

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358647

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358648

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358649

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358650

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358651

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358652

Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото - фото 358653


Джерело фото: instagram.com/stevenweisbach

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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