Талановитий німець показує, чому потрібно мандрувати: фото

Фотограф-самоучка подорожує світом та фіксує на камеру найяскравіші моменти своїх пригод. Якщо ви все ще вважаєте, що мандри – даремна витрата часу, то обов'язково подивіться на ці фото!

Знайомтесь, Стівен Вайсбах (Steven Weisbach) – талановитий фотограф, який працює та мешкає у німецькому місті Лейпциг. Однак довго хлопець не може сидіти на місці, тому їздить світом у пошуках нових яскравих локацій. Саме пригоди, захопливі пейзажі та лайфстайл-знімки можна побачити на профілі Стівена в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 68 тисяч підписників. Насолоджуйтесь!

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Джерело фото: instagram.com/stevenweisbach

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