Чому віддає перевагу покоління Z під час подорожей: цікаве дослідження

Онлайн-сервіс бронювання Booking провів велике міжнародне дослідження потреб і вподобань мандрівників покоління Z – людей від 16 до 24 років. Дізнайтесь, чим же вони керуються перед тим, як відправитися у нову подорож.

Дослідження провели серед 5452 осіб у 29 країнах (Австралії, Японії, Німеччини, Франції, Іспанії, Італії й інших). Онлайн-опитування проводилося з 1 по 16 травня 2019 року.

Вам знадобиться: Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні

У результаті Booking з'ясували, що молодь, яка тільки-тільки починає відкривати світ і самостійно подорожувати, приділяє цьому питанню значно більшу увагу. При цьому молоді мандрівники прагнуть підтримувати правильний баланс між подорожами й іншими життєвими пріоритетами.

Коли представники покоління Z досягають повноліття, вони, як правило, знають, чого хочуть від подорожей:

56% опитаних чекають пригод, хочуть спробувати параглайдінг або банджі-джампінг.

34% планують відправитися в подорож на самоті принаймні один раз протягом наступного десятиліття.

Крім цього представники покоління Z ставлять подорожі вище за матеріальні цінності.

65% опитаних назвали подорожі по світу найважливішою статтею своїх витрат.

по світу 47% опитаних, скоріше, заощадять на чомусь іншому, щоб відправитися в подорож.

Представники покоління Z готові витрачати більшість грошей на подорожі

Booking називає покоління Z "вдячним поколінням", адже юні мандрівники приділяють більше уваги тому, як їх поїздки впливають на навколишнє середовище.

32% опитаних хотіли б поєднати подорож з волонтерством.

52% виберуть менш відомий напрямок, якщо це зробить не настільки негативний вплив на навколишнє середовище.

60% планують їздити на більш екологічному транспорті після прибуття в місце призначення.

Багато представників покоління Z вирішують, куди їм відправитися в подорож, завдяки рекомендаціям блогерів і знаменитостей в інстаграмі.

40% вважають інстаграм найкращим джерелом натхнення при пошуку напрямків для поїздки.

найкращим при пошуку напрямків для поїздки. 50% вважають, що соцмережам у подорожах приділяється занадто багато часу.

Прихопіть з собою: ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку