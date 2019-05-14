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Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото

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Фото світу, які надихають на маднри - фото 1
Фото світу, які надихають на маднри / instagram.com/awritingnomad/

Фотограф-самоучка поставив за мету побувати у 195 країнах світу і вже встиг відвідати 111! А всі свої подорожі хлопець фіксує на камеру, надихаючи людей частіше їздити кудись і досліджувати все навколо.

Знайомтесь, Кріс Овергаард (Chris Overgaard) – кінорежисер та авантюрист, який зараз мешкає у столиці Швеції Стокгольмі. Однак хлопець не любить сидіти довго на одному місці, адже у нього є ідеальний план побачити 195 держав.

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Поки Кріс вже встиг покататися 111 країнами, звідки привіз не лише враження, а й ефектні фото. Саме тревел-світлинами він ділиться в соцмережі Instagram, збільшуючи кількість прихильників, яких зараз близько 17 тисяч! Зацініть:

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327359

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327360

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327361

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327362

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327363

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327364

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327365

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327366

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327367

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327368

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327369

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327370

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327371

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327372

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327373

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327376

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327377

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327374

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327375

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327378

Талановитий хлопець побував в 111 країнах: захопливі фото - фото 327379

Джерело всіх фото: instagram.com/awritingnomad/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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