Названо найпопулярніші способи обдурити туриста

Звіт туристичної асоціації ABTA (Action Fraud і Get Safe Online) показав, що за минулий рік кількість зареєстрованих випадків шахрайства у сфері туризму зросла на 14%.

Найбільш поширена афера, з якою зіткнулися 53% постраждалих, пов'язана з продажем авіаквитків.

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Зловмисники прагнуть отримати доступ до особистої інформації та рахунків мандрівників, пропонуючи онлайн-покупку підроблених авіаквитків або безкоштовні перельоти. Такий вид шахрайства особливо поширений у країнах Африки, а також в Індії.

25% випадків шахрайства пов'язані з бронюванням житла: на підробленому сайті шахраї розміщують пропозиції про оренду будинку, якого не існує.

Третій за популярністю спосіб – продаж паломницьких турів. Ціна таких турів може бути завищена у декілька разів, і нерідко турагентства, що пропонують релігійні поїздки, не мають відповідної кваліфікації. Особливо привабливі для таких шахраїв люди, які планують здійснити хадж.

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