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Талановитий фотограф надихає на мандри: ефектні кадри

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Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 1
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф Енді Ву ділиться своїми подорожами світом, викликаючи бажання пакувати валізи і вирушати у відпустку.

Знайомтесь, Енді Ву (Andy Vu) – талановитий фотограф і ретушер, який зараз мешкає в американському містечку Х'юстон, однак обожнює мандрувати. Чоловік позиціонує себе не лише у якості тревел-фотографа, а й створює чарівні портрети. І пейзажі, і люди в його об'єктиві нагадують моменти та героїв атмосферних фільмів. Зацініть!

І ще: Названо найдорожчі країни Європи

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273228
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273227
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273226
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273225
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273224
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273223
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273222
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273221
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273220
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273219
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273218
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273217
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами - фото 273216
Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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