Талановитий фотограф надихає на мандри: ефектні кадри

Фотограф Енді Ву ділиться своїми подорожами світом, викликаючи бажання пакувати валізи і вирушати у відпустку.

Знайомтесь, Енді Ву (Andy Vu) – талановитий фотограф і ретушер, який зараз мешкає в американському містечку Х'юстон, однак обожнює мандрувати. Чоловік позиціонує себе не лише у якості тревел-фотографа, а й створює чарівні портрети. І пейзажі, і люди в його об'єктиві нагадують моменти та героїв атмосферних фільмів. Зацініть!

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Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

Фотограф ділиться своїми неймовірними мандрами / Andy Vu

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