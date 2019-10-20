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Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото

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Подорожі американського авантюриста - фото 1
Подорожі американського авантюриста / instagram.com/gregkentphotography

Авантюрист зі США досліджує світ та ділиться найкрасивішими кадрами з мандрівок, надихаючи людей пакувати валізи та виходити з зони комфорту. Ви все ще вважаєте, що подорожі не варті відпустки?

Знайомтесь, Грег Кент (Greg Kent) – талановитий фотограф, який мешкає та працює в американському місті Апленд у Каліфорнії. Однак весь свій вільний час чоловік присвячує подорожам рідною та чужими країнами. Звісно ж, своїми пригодами він ділиться на профілі в соцмережі Instagram. Хлопець намагається фіксувати на камеру найкращі пейзажі з різних куточків світу. І ці знімки надихають планувати власну мандрівку.

І ще: Місто-привид, що вражає інопланетними пейзажами

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362674

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362675

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362676

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362677

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362678

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362679

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362680

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362681

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362682

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362683

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362684

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362685

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362686

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362687

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362688

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362689

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362690

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362691

Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 362692

Джерело всіх фото: instagram.com/gregkentphotography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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