Талановитий американець показує, чому варто мандрувати: яскраві фото

Авантюрист зі США досліджує світ та ділиться найкрасивішими кадрами з мандрівок, надихаючи людей пакувати валізи та виходити з зони комфорту. Ви все ще вважаєте, що подорожі не варті відпустки?

Знайомтесь, Грег Кент (Greg Kent) – талановитий фотограф, який мешкає та працює в американському місті Апленд у Каліфорнії. Однак весь свій вільний час чоловік присвячує подорожам рідною та чужими країнами. Звісно ж, своїми пригодами він ділиться на профілі в соцмережі Instagram. Хлопець намагається фіксувати на камеру найкращі пейзажі з різних куточків світу. І ці знімки надихають планувати власну мандрівку.

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Джерело всіх фото: instagram.com/gregkentphotography

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