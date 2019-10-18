Місто-привид, що вражає інопланетними пейзажами

Сьогодні ми вирушаємо в дуже атмосферний Колманскоп, алмазне місто-привид в Намібії, розташоване в пустелі Наміб. Це місце вразить кожного!

Історія міста Колманскоп в Намібії почалася на початку минулого століття. У 1908 році Закаріс Левал, який служив тоді залізничником, знайшов у піску дрібні алмази.

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Знахідку віддали Августу Штауху. Через кілька років в Колманскопі побудували великі будинки, школу, лікарню, стадіон. А ще через кілька років містечко перетворилося на зразкове німецьке місто.

Однак "запас алмазів" швидко вичерпався. Також з'ясувалося, що тут дуже важко жити: немає води і вирують постійні піщані бурі. Через кілька років жителі покинули місто. Втім, намібійці в останні десятиліття відреставрували деякі будівлі, намагаються підтримувати місто-музей Колманскоп в хорошому стані, і, звісно ж, водять сюди екскурсії.

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