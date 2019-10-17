На побережжі в Бразилії з'явився дім мрії для втомлених від міста

Архітектори створили ідеальний будинок на побережжі у Сан-Паулу для тих, хто хоче втекти від міського ритму та насолоджуватись природою. Зацініть!

Архітектурна студія Jacobsen Arquitetura представила проєкт пляжного будиночка MH House на березі Сан-Паулу в Бразилії. Помешкання з площею у 730 квадратних метрів розміщується прямісінько в лісі та має ефектну терасу з басейном для відпочинку.

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Однак це зовсім не "дім в джунглях", адже будівля абсолютно сучасна та має все необхідне для життя: три спальні з ванними, кухня, вітальня, зал для відпочинку, гараж та навіть сауну. Доповнює цю картину й мінімалістичний дизайн, а також неймовірний вид з вікон.

Автор всіх фото: leonardo finotti

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