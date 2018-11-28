Талановитий актор кумедно пародіює зірок в Instagram

Актор з відмінним почуттям гумору вміло піднімає настрій користувачам мережі вдалими пародіями на зірок.

42-річний актор Том Ленк, відомий за серіалом 90-х "Баффі – переможниця вампірів", знайшов спосіб продемонструвати свій унікальний гумор, пародіюючи зірок. Від цих кумедних фотографій у вас відразу підніметься настрій.

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