Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки

Фотограф Пітер Зелевські досліджує подібність та відмінність між ідентичними близнюками.

Фотограф Пітер Зелевські спеціалізується на портретній і документальній зйомці. Робота Пітера в основному зосереджена на вивченні людей, культури та міського життя. Його вуличні портрети ідентичних близнюків зняті на нейтральному тлі, щоб глядач зміг зосередитися на персонажах.

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Ця серія переконливих портретів, знятих за трирічний період, охоплює близнюків різного віку, рас і статей. Вони повністю схожі і однаково одягнені, але вирази облич і пози видають у кожному особистість. Проект Зелевські – це проникливий погляд на життя близнюків. Він задокументував задоволення, яке вони відчувають, знаючи, що у них є найкращий друг на все життя, і їх винятковий емоційний зв'язок, і протиріччя, і складнощі.

Створюючи цю серію портретів, автор дізнавався й історії своїх моделей. Дехто з них мають однаковий генотип і майже ідентичні відбитки пальців, вони можуть розблоковувати смартфони один одного.

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