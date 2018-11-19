Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки

  • 73
Цей проект – проникливий погляд на життя близнюків - фото 1
Цей проект – проникливий погляд на життя близнюків / theguardian

Фотограф Пітер Зелевські досліджує подібність та відмінність між ідентичними близнюками.

Фотограф Пітер Зелевські спеціалізується на портретній і документальній зйомці. Робота Пітера в основному зосереджена на вивченні людей, культури та міського життя. Його вуличні портрети ідентичних близнюків зняті на нейтральному тлі, щоб глядач зміг зосередитися на персонажах.

І ще: Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Ця серія переконливих портретів, знятих за трирічний період, охоплює близнюків різного віку, рас і статей. Вони повністю схожі і однаково одягнені, але вирази облич і пози видають у кожному особистість. Проект Зелевські – це проникливий погляд на життя близнюків. Він задокументував задоволення, яке вони відчувають, знаючи, що у них є найкращий друг на все життя, і їх винятковий емоційний зв'язок, і протиріччя, і складнощі.

Створюючи цю серію портретів, автор дізнавався й історії своїх моделей. Дехто з них мають однаковий генотип і майже ідентичні відбитки пальців, вони можуть розблоковувати смартфони один одного.

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289873

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289874

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289875

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289876

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289877

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289878

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289879

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289880

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289881

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289882

Фотограф показав, наскільки різними можуть бути близнюки - фото 289883

Читайте також: Атмосферні пейзажі Якуба Фішера, від яких перехоплює подих

Джерело: theguardian
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5875
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво