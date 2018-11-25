На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври
-
- 35
Ця талановита художниця надає унікальності одягу, розмальовуючи його вручну.
Дар'я Куртулмус з турецького міста Едірне як полотно використовує одяг.
І ще: Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації
Вона вважає, що в епоху занадто завищених цін на одяг розкішних брендів в індустрії моди залишається не так багато місця для креативності та різноманітності. Особливо, якщо говорити про такий популярний вид одягу, як футболки, сорочки та светри. Тому турецька художниця за допомогою фарби для тканини показує, як може виглядати одяг.
І пріоритетом, на її думку, є не продаж однакового одягу, а створення унікальних і ексклюзивних предметів одягу, повних оригінальності і ідей.
Читайте також: Як виглядає книжкова крамниця Gucci зсередини
-
09:56Швеція у різні пори року з висоти пташиного польоту
-
09:33Названо найбезпечніше авто у світі
-
09:16Кайлі Дженнер похизувалась формами для календаря
-
08:57Рекорд: у підлітка забрали права через 49 хвилин після отримання
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:17Фахівці назвали продукт, який захищає від атеросклерозу
-
07:56У Китаї змінився лідер продажів смартфонів
-
07:36Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня
-
07:17Названі найкращі й найгірші пісні для прослуховування в авто
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
23:52Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон - дивитися онлайн 25-11-2018
-
21:545G-версію Xiaomi Mi Mix 3 показали на фото
-
21:23В Японії створили робота-дитину
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
20:52Джаред Лето позбувся гідності заради нової ролі
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
-
19:53McDonald's зробив версію VW Golf для любителів фастфуду
-
19:18Науковці вважають, що стрес може бути корисним, але є одна умова
-
18:54H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал
-
18:21Це крах? Курс біткойна продовжив своє стрімке падіння
-
17:52Списки, які потрібно вести кожному
-
17:23Смартфон Huawei Mate 20 Pro пройшов випробування на міцність
-
17:00Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур
-
16:46Як виглядає безрамковий смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
-
17:00Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур
-
15:21Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
-
13:45ТОП-5 серіалів, які можна подивитись за один день
-
12:00Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж