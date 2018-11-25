Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври

Ця талановита художниця надає унікальності одягу, розмальовуючи його вручну.

Дар'я Куртулмус з турецького міста Едірне як полотно використовує одяг.

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Вона вважає, що в епоху занадто завищених цін на одяг розкішних брендів в індустрії моди залишається не так багато місця для креативності та різноманітності. Особливо, якщо говорити про такий популярний вид одягу, як футболки, сорочки та светри. Тому турецька художниця за допомогою фарби для тканини показує, як може виглядати одяг.

І пріоритетом, на її думку, є не продаж однакового одягу, а створення унікальних і ексклюзивних предметів одягу, повних оригінальності і ідей.

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