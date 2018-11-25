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Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври

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Оригінальні ідеї для вашого одягу - фото 1
Оригінальні ідеї для вашого одягу / youpouch

Ця талановита художниця надає унікальності одягу, розмальовуючи його вручну.

Дар'я Куртулмус з турецького міста Едірне як полотно використовує одяг.

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Вона вважає, що в епоху занадто завищених цін на одяг розкішних брендів в індустрії моди залишається не так багато місця для креативності та різноманітності. Особливо, якщо говорити про такий популярний вид одягу, як футболки, сорочки та светри. Тому турецька художниця за допомогою фарби для тканини показує, як може виглядати одяг.

І пріоритетом, на її думку, є не продаж однакового одягу, а створення унікальних і ексклюзивних предметів одягу, повних оригінальності і ідей.

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Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291136

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291137

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291138

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291139

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291140

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291141

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291142

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291143

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291144

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291145

Художниця перетворює звичайний одяг на шедеври - фото 291146

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Джерело: youpouch
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