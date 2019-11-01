Талановиті детективні серіали, які варто подивитися

Якщо ви давно не дивилися хороший детективний серіал, то ця добірка для вас. Бажаємо вам приємного перегляду!

Мотель Бейтс

Після смерті чоловіка Норма Бейтс переїжджає зі своїм сином-підлітком Норманом в тихе містечко під назвою Вайт-Пайн Бей в Орегоні, де купує невеликий мотель і будинок, що раніше належав родині Саммерсів. З перших сцен серіал чіпляє атмосферою таємничості! А дивитися можна не відриваючись.

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Живі і мертві

Сомерсет, 1894. Будинок, який майже такий самий старий, як і навколишній англійський пейзаж. Блискуча молода пара успадковує ферму. Вони сповнені рішучості разом почати нове життя. Але їх поява в цьому загубленому куточку Англії пробуджує дивні, тривожні і небезпечні надприродні явища, які починають загрожувати їх шлюбу. Ця драма сягає корінням у забобони сільського світу.

Області темряви

Історія про людину, якій вдається максимально розкрити можливості свого мозку. Це детектив, який зайшов просто на ура. Так, спочатку здається, що сюжет фільму просто розтягнули на серіал, але це не так. Радимо до перегляду.

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